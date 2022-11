'Feminicidi', 'trans' i 'cisgènere': nous mots afegits a la versió en línia del DIEC

L'Institut d'Estudis Catalans ha actualitzat la seva versió en línia del DIEC, el Diccionari de la llengua catalana. Les modificacions d'aquest any 2022 s'han presentat en un acte celebrat aquest dilluns 28 de novembre a la Sala Prat de la Riba del mateix institut. Les novetats incorporades inclouen l'addició de vint-i-una paraules i una setantena de locucions noves, la modificació de sis-cents mots, i altres esmenes i supressions. El neologisme de l'any 2021, que també serà afegit a la versió en línia del DIEC, és negacionisme.

Mercè Lorente, secretària de la Secció Filològica (SF) i membre de la Comissió de Lexicografia ha explicat quin és el procés per a introduir modificacions al DIEC: «Els mateixos membres de l'IEC, sobretot de la Secció Filològica, fem peticions d'entrades noves i rebem missatges de parlants de diferents àmbits. Les novetats són fruit també de la feina sistemàtica de redacció del Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC), una selecció que inclou 30.000 de les 80.000 entrades del DIEC, molt més detallades i que serà consultable, exclusivament en línia, l'any 2023. Aquesta redacció del DEIEC, per coherència, ha comportat també la revisió del diccionari general».

La llista amb tots els canvis introduïts en aquesta actualització del DIEC, entre els quals trobem l'acceptació de mots com feminicidi, trans o cisgènere, i locucions pertanyents al registre col·loquial com i un be negre o per collons, es pot consultar a la web del diccionari.