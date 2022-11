Maria Juan: «Amb els anys he aprés que la millor defensa davant l'anticatalanisme és deixar de demanar permís i continuar treballant en valencià»

La XIII edició del FesJajá ja està en marxa i aquest dissabte, a les 22 h, ofereix un espectacle d'èxit importat des del País Valencià: 'Riures 2.0'.

'Riures 2.0' és una proposta de comèdia de 'Riures en valencià' que es va estrenar el passat 9 d'octubre a València i que ara arriba al Rívoli Aficine (Palma) de la mà de Maria Juan, Saray Cerro i Cabrafotuda.

Així, arriba a Palma la nova generació de la comèdia en valencià: «Maria Juan ja no entén els memes i ha decidit autoproclamar-se mestra de cerimònies de 'Riures 2.0'. La Juan s’ha proposat resoldre definitivament el misteri que envolta l’humor millenial i ho farà envoltada dels que més piloten el tema: Saray Cerro i Cabrafotuda. Ells acompanyaran La Juan en aquest espectacle renovat on es barreja l’stand up de tota la vida amb les coses modernes dels creadors de contingut. I tot això conduït per una que entén del tema, la de riures de sempre: la presentadora i còmica Maria Juan». Les entrades es poden adquirir aquí.

dBalears ha pogut conversar amb Maria Juan Donat (Ontinyent, Vall d'Albaida, 1980), actriu, còmica, humorista, presentadora de televisió i ràdio i, en definitiva, comunicadora. Juan és, a més, promotora de 'Riures en valencià' que aglutina artistes de diverses disciplines que fan servir el valencià en els seus espectacles de comèdia.

La comunicadora ens explica que la idea de crear aquesta marca neix «de la necessitat de cobrir una demanda de comèdia en la nostra llengua que fins fa molt poc temps només cobrien tres o quatre còmics al País Valencià». Aleshores, Maria Juan era l’única dona en aquest, ja d’entrada, reduït grup.

Com fan la tria dels artistes i els espectacles que en formen part? Maria és la persona que lidera aquest projecte i que, d’alguna manera, exerceix de directora artística, «tot i que l’objectiu és que cada artista trobe el seu propi camí, el seu llenguatge i la seua línia». «El segell de Riures creix molt ràpidament i està molt viu. I d’eixe moviment constant van apareixent noves propostes artístiques. Tenim una Jam de comèdia en valencià, per exemple, que ens serveix de laboratori experimental», apunta Juan.

Sobre l'acollida que té aquest nou concepte i la seva visita a Mallorca, la còmica remarca que «cada vegada més s’estan generant ponts». «A Mallorca, per exemple, ja havíem fet alguna visiteta. Com dèiem abans, estem creixent molt ràpid», explica. Tot i que molts dels artistes de 'Riures' són gent molt jove i amb una trajectòria curta, sens dubte, anar de la mà de Maria Juan els ha obert portes que potser haurien costat un poc més d'obrir.

Com ha sorgit la participació de 'Riures en valencià' al FesJajá? «Amb els creadors del FesJajá ens uneix una relació de molts anys, de quan tots vivíem a Madrid. Ells saben molt bé quina és la nostra feina al País Valencià i d’alguna manera existeix eixe desig de generar ponts i de cobrir una oferta que ara mateix no podeu trobar a les Illes. L’stand up, que és majoritàriament el que treballa un festival com el FesJajá, tradicionalment ha estat copat pel castellà. I això és una cosa que a poc a poc es va revertint. Al País Valencià i a Catalunya és cada vegada més evidentment i no podem permetre que Balears es quede fora d’esta festa, no?», explica Juan.

A l'agost de l'any passat, dBalears es va fer ressò d'un incident en un espectacle de 'Riures' a Moncofa per part d'uns espectadors amb crits de «En castellano, que estamos en España». Sobre això, Maria Juan explica que «situacions com aquesta malauradament formen part d’una certa normalitat. Al País Valencià el sentiment anticatalanista és una cosa molt arrelada; és l’argument emprat per la gent de dretes i més reaccionària. Amb els anys he aprés que la millor defensa és continuar treballant en valencià; normalitzant la nostra llengua i deixant de demanar permís. Pensem que segells com 'Riures', on cada vegada som més gent, són la millor manera de fer lluita. Des de la comèdia i els escenaris».

Pel que fa a la presència de les dones en l'àmbit de la comèdia, Cabrafotuda va comentar a la trobada de creadors en català a Palma, La Troca, que continua viu encara el tòpic masclista que «les dones fan menys gràcia». Com afronten les còmiques aquest prejudici? La comunicadora apunta que «si alguna cosa ens fa sentir orgulloses del que estem aconseguint és que el nostre segell, on la majoria som dones, treballa durant tot l’any, no només quan arriba el mes de març i tot es vesteix de color morat. Amb això crec que ho diem tot».

Fa poc, hem tengut la sort de descobrir, mitjançant les xarxes, les drags Pam Demia i Ferrxn, que també formen part de 'Riures'. Quina acollida té aquesta disciplina? Pensau que la societat avança al mateix ritme que les noves propostes culturals? «La cultura ens fa créixer i avançar. Això és evident. Queda molt per fer, estem d’acord. Però també sabem que estem en el bon camí. Amb les drags estem molt contentes perquè sentim que el treball que estem fent totes juntes està permetent treure-les de la precarització de l’underground o del món de la nit. I donant-los un espai, igual com parlàvem abans amb les dones. Un espai que abans estava reservat només per als còmics. Treballem perquè la comèdia LGTBI no siga només programada el mes de l’orgull».

Finalment, ens agradaria saber com serà aquest 'Riures 2.0' a Palma i Maria Juan remarca que han volgut «arrodonir el títol amb aquest 2.0, precisament per a posar èmfasi en eixa renovació i evolució. Els temps canvien, els discursos i les maneres de fer. Però al cap i a la fi, fer riure és fer riure». Així, revela que trobarem un espectacle «amb stand up, amb personatges inesperats i amb algun convidat sorpresa».