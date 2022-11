Júlia Colom, guardonada amb el Premi Gota d'Oli

La cantant mallorquina Júlia Colom ha rebut el Premi Gota d'Oli que de manera conjunta concedeixen el Consell de Mallorca i la Denominació d'Origen Oli de Mallorca. L'acte de lliurament s'ha celebrat aquest dimarts als jardins del Centre de Cultura la Misericòrdia on la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, ha recordat que tot just enguany la DO Oli de Mallorca celebra el vintè aniversari. Un aniversari, ha dit, durant el qual el Consell ha reforçat també el compromís amb aquest producte: «D'una banda, hem entrat a formar part de la DO Oli de Mallorca amb les oliveres de les nostres finques públiques i d'una altra feim costat als productors amb noves línies d'ajuts i per a estimular-ne el consum».

En aquest sentit, el conseller de promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha destacat durant l'acte de lliurament que el pressupost de la institució per a l'any que ve inclouen una partida d'un milió d'euros per al foment del producte local: «És una oportunitat per a fer valdre un producte que, de cada vegada més, lamentablement, li costa arribar a la gent jove perquè els costa més cuinar i viure el producte de la terra».

Segons Alzamora, «hem de continuar fent feina per a continuar amb revolució i la transformació de la indústria agroalimentària». Partint d'aquí, ha assegurat, que «hem d'aprofitar-nos per a crear sinergies i convertir el producte de Mallorca en una peça fonamental en el procés de transformació econòmica».