El club de lectura de la Biblioteca de Cort presenta la novel·la 'De tots els verins, el seu secret et donaré', Premi Ciutat de Palma 2021

El pròxim dilluns, 28 de novembre, a les 19 hores, el club de lectura de la Biblioteca de Cort, a Palma, presentarà la novel·la De tots els verins, el seu secret et donaré, escrita per Toni Arencón i publicada per la Nova Editorial Moll. Aquesta narrativa està ambientada a la Barcelona del 1829, i en ella el metge menorquí Mateu Orfila es veu immers en la investigació d’un seguit de sorprenents crims, provocats per verins. Orfila fou un personatge històric que va viure entre 1787 i 1853 i fou un pioner de la ciència aplicada a l’esclariment d’assassinats. El seu Tractat dels verins va ajudar al cèlebre Umberto Eco a documentar-se quan preparava El nom de la rosa.

La sessió anirà a càrrec del coordinador del club, Albert Herranz, i les inscripcions per participar-hi estan obertes. També hi participarà l’autor de la novel·la, qui ha obtingut també aquest 2022 el Premi Ciutat de Manacor per El blau de totes les ombres, una altra ficció biogràfica aquesta vegada inspirada en la vida de Santiago Rusiñol.