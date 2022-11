Set jugadors del Club Scrabble Manacor disputaran el Mundial de Scrabble en català

El proper cap de setmana, a les instal·lacions de la Federació Obrera de Molins de Rei, tendrà lloc el 9è Campionat Mundial de Scrabble en català, organitzat per l’Associació de Jugadors de Scrabble en Català (AJUSC) i Mots i Més a Molins, club de Scrabble (MiMaM).

El Club Scrabble Manacor, amfitrió de la darrera edició del Mundial, que va tenir lloc a les instal·lacions d’Estel de Llevant, i que va ser la més concorreguda de la història, amb un total de 85 aspirants, participarà ara també en el Mundial de Molins de Rei. Fins a set jugadors del club manacorí es desplaçaran fins al Principat amb la idea d’igualar o fins i tot millorar els magnífics resultats obtinguts a l’edició de Manacor. El 2018, Maribel Servera va acabar a la quarta posició d’un mundial en què es va imposar per primera vegada el sabadallenc Carles Cassanyes. Aina Garcia, sisena, i Xisco Truyols, setè, també obtengueren diploma olímpic en aquella ocasió, en acabar entre els vuit primers classificats.

Els participants del club manacorí enguany al mundial són Aina Garcia, Antoni Llull, Carles Llull, Esperança Martí, Maria Moll, Lina Maria Riera i Antoni Riera. En el darrer mundial disputat a Manacor Aina Garcia acabà el campionat a la sisena posició, entre que en la setena edició, disputada a Barcelona, Antoni Riera tancà la competició a la desena posició.

El Campionat Mundial de Scrabble en català, en modalitat clàssica d’un contra un, es disputa des de l’any 2005, en general cada dos anys. Organitzat inicialment per la Unió Faristolaire, com ja hem explicat, ara va a càrrec de l’AJUSC. A hores d'ara la llista de jugadors inscrits frega la cinquantena; inclou jugadors d'arreu del país, amb jugadors històrics de l'Scrabble en català i jugadors debutants en una competició com aquesta.