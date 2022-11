Torna a Palma el festival 'ContrastMallorca’, un cicle de música i arts visuals que obre portes aquest divendres

Torna el festival d’Arts Visuals i Música de Palma, el 'ContrastMallorca'. El festival s’inicia aquest pròxim divendres 18 de novembre i comptarà amb un ampli cartell d’esdeveniments que van des de la projecció de documentals, a concerts de grups de referència internacional o d’altres de format més petit.

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, considera que «és una magnífica oportunitat per experimentar la música des de tots els seus vessants, com són els concerts en directe o els documentals que giren al voltant d’aquest món».

El concert del grup suec Mando Diao, que ha actuat a festivals com el Rock am Ring o el Coachella, és el plat fort del cartell. Segons Miquel Àngel Contreras, coordinador general de Cultura, «aquest tipus d’esdeveniments situen Palma com una ciutat de referència dins el panorama musical».

El festival es completa amb la projecció del documental de Clem Burke, 'My View', una cinta on resumeixen la seva carrera musical, des de Blondie fins al seu pas per Eurythmics o Ramones.