[VÍDEO] Carles Dénia guanya el XV Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada

El cantant i compositor de Gandia Carles Dénia ha guanyat la 15a edició del Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català per 'Oda apatxe a València' del poeta de Catarroja Ramon Ramon. El premi, atorgat pel Celler Vall-Llach i dotat amb 5.000 euros i una escultura de Josep Bofill, s'ha fet públic aquest dimarts 15 de novembre a la seu de l'SGAE a Barcelona. El jurat –presidit per Lluís Llach i integrat per l'actriu Sílvia Bel; el poeta, rapsoda i promotor Eduard Escoffet; el sommelier de Can Roca, Josep Roca, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau– ha atorgat també el nou premi Accèssit Ramon Muntaner a Anna Andreu per 'Quietud', de Maria Antònia Salvà.

Carles Dénia ha presentat enguany 'Oda apatxe a València' com a senzill d'avançament del seu pròxim àlbum. Segons explica, del poema de Ramon Ramon el va atraure el seu «llenguatge càustic» per descriure una imatge «corrosiva i crítica de la ciutat: una societat alienant, embrutida, i allunyada de les seues arrels». El president del jurat, Lluís Llach, ha destacat l'estil de Carles Dénia, arrelat a la música musulmana i andalusina del País Valencià: «Agafa aspectes de la música tradicional que sovint queden oblidats i soterrats en el passat».

El premi accèssit –que enguany duu el nom de Ramon Muntaner en record del cantautor i exdirector de l'SGAE, qui va ser a més membre del jurat–, se l'ha endut Anna Andreu amb la musicació de 'Quietud' de Maria Antònia Salvà, cançó que de moment només ha presentat en directes, com el que va fer a Astúries en el cicle Encaja2, i que va quedar enregistrat. «De seguida em va dur a un lloc conegut», recorda Andreu mentre relata que 'Quietud' li evoca «una escena reconfortant, que de sobte es fa crua i dolorosa». «Maria Antònia Salvà descriu aquest dolor amb una imatge preciosa i és, precisament, el fet de trobar bellesa en el dolor el que em va commoure», reconeix.

Lluís Llach ha detallat que la cantant i compositora barcelonina el va commoure per la nuesa de la seva musicació: «El gran mèrit de 'Quietud' és que, amb una lletra i una guitarra, arriba. És una cançó molt ben definida que no necessita res més», ha apuntat el cantautor de Verges.

L'acte de lliurament del XV Certamen Terra i Cultura - Premi Martí i Pol ha recordat així mateix el cantautor Ramon Muntaner, traspassat el desembre de l'any passat. El director de l'SGAE de Catalunya, Luís Gómez, ha posat en valor la seva figura i la seva tasca com a director de l'SGAE, mentre que Lluís Llach ha emfatitzat el llegat artístic de Muntaner i el seu criteri i rellevància dins del jurat del certamen musicoliterari.

A més de les musicacions de Carles Dénia i Anna Andreu, la resta de finalistes han estat Dani López per 'Tractat de geometria' –de Clara Fiol–, Arnau Obiols per 'La terra dansa' –de Perejaume–, i Cris Juanico per 'Quan és de nit' –de Toni Català–.