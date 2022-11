Lectures de relats, acudits, consultori en directe i sessions de DJ per a presentar el nou aplec de Moixa Mental a Sa Pobla

El divendres 25 de novembre a les 21.30 hores es presenta a l’Espai Serra-Manley (carrer de l'Església, 4. Sa Pobla) el nou aplec, de periodicitat trimestral, del col·lectiu d’acció creativa Moixa Mental aprofitant que són les festes del poble.

Moixa Mental va néixer com a col·lectiu quan «una banda d’arreplegats es proposà el desafiament pandèmic quotidià de publicar en paper i mensualment, un opuscle eclèctic», segons expliquen els seus promotors.

Durant un any i sota el nom de Cerebreco, la publicació reunia relats, en català majoritàriament, il·lustració, crítica cinematogràfica, humor absurd i fotografia. Després d’aquest any, els 12 números editats es varen reunir en un primer aplec. Ara, ja com a Moixa Mental, el grup presenta el primer aplec, tardor 2022, com a grup consolidat.

Moixa Mental ha fet el salt al digital i ara es pot accedir a tot el contingut a través de moixamental.cat <https://moixamental.cat/>, però el «fetitxisme del paper no es deixa enrere». A la presentació es faran lectures d’una mostra dels relats i els acudits de l’aplec, informació addicional, consultori de la Sra. Licè en directe i sessions DJ per acabar la nit.