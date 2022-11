Plan-ET, primer artista confirmat de l'Acampallengua 2023

Plan-ET, Jaume Forteza, és el primer artista confirmat de l'Acampallengua 2023 dels Joves de Mallorca per la Llengua.

Sa Pobla serà el poble que acollirà el retorn d'una de les activitats més emblemàtiques de l'entitat els 6 i 7 de maig de 2023 i hi haurà tallers i activitats per a tothom, concerts i xerrades.

Després d'exhaurir-se els dos primers lots d'entrades, els Joves han comunicat que aquest dimecres sortiran a la venda les entrades definitives.

Plan-ET

El 2021, el productor i cantant de Manacor Jaume Forteza va debutar com a Plan-ET amb l'EP Solucionam mogudes (autoeditat, 2021). Enguany ha publicat el primer de llarga durada, Kepler-454 (Global Domination, 2022), que mescla música electrònica i urbana. Plan-ET ha estat un dels descobriments de l'estiu per a molts mallorquins ja que ha triomfat en festivals com el 'Treu la Llengua' celebrat a Inca o el 'Mobofest' a Lloret de Vistalegre. Aquí podeu llegir l'entrevista de Plan-ET a dBalears.