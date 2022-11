Més de 500 alumnes inscrits en la primera edició del concurs AMIC-Directes

La primera edició del concurs AMIC-Directes ha superat els 500 participants procedents de 30 centres educatius. Les inscripcions per participar en el concurs de creació audiovisual es varen activar el passat 15 de setembre, i continuen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys.

El Funcionament

'AMIC-Directes, creadors de continguts en català' és un concurs de creació de ‘streamings’ per a joves que busca impulsar la creació de contingut audiovisual en català a la xarxa. Les inscripcions estan obertes per estudiants de segon cicle d'ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Fins al 2 de desembre de 2022, l’alumnat que vulgui participar es pot registrar en grups d’entre 3 i 5 persones a través del web www.amicdirectes.cat i publicar el seu vídeo en directe.

Les píndoles de contingut i els mentors: La clau del concurs

Des de mitjans d’octubre el concurs ha posat a disposició de l’alumnat participant diversos tutorials per facilitar la creació de continguts. Es tracta d’un total de 10 tutorials que comprenen tot el procés creatiu d’un ‘stream’: Des de l’escriptura del guió i plantejament de les idees fins a les configuracions de plataformes de contingut en directe com YouTube i Twitch o l’ús de programari especialment dissenyat per l’emissió de directes.

A més, es compta amb l'impuls de creadors de contingut de parla catalana, entre alguns dels quals es troben Laia Gufolove, Norman López, Gal·la Martí i Elia Periwinkle, que donen suport de ben a prop als alumnes, mitjançant un sistema de mentoratge que permet la comunicació àgil i ràpida entre ells per abordar tots els dubtes dels participants. Això es complementa amb tutories on els influencers poden parlar amb els alumnes de manera més propera i ajudar-los en les seves creacions.

Organitza AMIC, 'compromís amb l'educació'

L'AMIC, Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d'1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d'usuaris únics mensuals.

L'Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta nova iniciativa perquè els joves aprenguin a crear en català i amb la voluntat de promoure la creació en noves plataformes digitals, perquè forma part del seu compromís amb l'educació, la joventut i la creació.