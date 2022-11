Palma ret homenatge en prosa i en glosa a Felip Munar

El casal de Can Balaguer de Palma va acollir aquest dissabte un sentit homenatge al divulgador, lingüista, comunicador i mestre, Felip Munar i Munar (1960, Lloret Vistalegre).

Felip Munar és un referent de la cultura popular i tradicional mallorquina en general i de les gloses en particular.

L'acte s'ha fet en el marc de la Setmana de la Cultura Popular i Tradicional a Palma, enguany dedicada a la llengua, no només com a element de comunicació, transmissió de coneixements i integració social, sinó també com a element artístic en ella mateixa, amb la seva capacitat de commoure, divertir i crear imaginari popular.

Munar s'ha dedicat en els darrers anys a divulgar la cultura popular des d’un ampli ventall de mitjans i àmbits: les seves classes, els seus articles a la premsa i els programes de televisió i ràdio en què participa. A més, és un dels principals impulsors de la recuperació de l’art de glosar com a membre fundador de l’Associació Cultural de Glosadors de Mallorca, grans protagonistes també d’aquesta Setmana de la Cultura Popular i Tradicional.

Felip Munar Munar (Lloret 1960) és mestre especialitzat en llengua espanyola i francesa. Llicenciat i doctor en filologia catalana. Ha estat durant vint-i-cinc anys professor agregat a la UIB on ha impartit l’assignatura de cultura popular. Gran part de la seva etapa com a mestre l’ha viscuda a l’Institut Antoni Maura, lloc del qual en guarda un molt grat record. Ara jubilat, gaudeix de les seves dèries sempre lligades amb la cultura d’aquesta terra, la nostra història i la nostra llengua.