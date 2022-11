El llibre 'Educar per al col·lapse' arriba aquest cap de setmana a Palma, Pollença i Manacor

El nou llibre de Jordi Marín, 'Educar per al col·lapse. Reflexions des de l'aula' es presentarà a tres llocs diferents aquest cap de setmana. Onada Edicions convida a assistir als tres actes de presentació que seran a Palma, Manacor i Pollença. En les tres xerrades intervendrà l'autor del llibre, Jordi Marín, i el mestre Iñaki Aixart.

La primera de les presentacions serà aquest divendres 11 de novembre a les 19.00 hores a Palma, concretament al CEIP Verge de Lluc (C/ de Goya, 1).

La següent serà el dissabte 12 a Pollença, a l'Espai Social Can Bum (C/ Miquel Costa i Llobera, 42).

I per acabar el cicle de presentacions, la darrera del cap de setmana serà el mateix 12 de novembre a les 19.00 hores al Bar Ca'n Lliro de Manacor (C/ Joan Lliteres, 42).