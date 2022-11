[VÍDEO] Cris Juanico, Anna Andreu, Carles Dénia, Dani López i Arnau Obiols, finalistes del XV Premi Miquel Martí i Pol

El jurat del XV Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura, patrocinat pel Celler Vall-Llach, ha nominat com a finalistes a cinc autors de musicacions poètiques en català elegits d'entre un total de 440 cançons publicades en qualsevol format el darrer any i entre els temes inèdits presentats al certamen. Les composicions triades han estat:

'Quietud' de Maria Antònia Salvà, a càrrec de la cantant i compositora barcelonina Anna Andreu

'Oda apatxe a València' de Ramon Ramon, a càrrec del cantaor, músic i compositor gandià Carles Dénia

'Quan és de nit' de Toni Català, a càrrec del cantant i compositor ciutadellenc Cris Juanico

'Tractat de geometria' de Clara Fiol Dols, a càrrec del compositor i multiinstrumentista olotí Dani López, interpretat per l’Orquestra de Música d’Arrel de Catalunya (OMAC) i la cantant menorquina Anna Ferrer

'La terra dansa (Pagèsiques)' de Perejaume, a càrrec del baterista, cantant i compositor urgellenc Arnau Obiols

El Premi Miquel Martí i Pol s’atorga anualment a la millor poesia musicada en català publicada el darrer any –en el període del 12 de setembre del 2021 a l’11 de setembre del 2022–, i entre les composicions inèdites presentades al Celler Vall-Llach. En el període de la convocatòria 2021-22 s’han presentat i enregistrat almenys 440 adaptacions de poemes en català. Els poetes més musicats han estat Josep Carner (54 cançons), Maria Antònia Salvà (13), Miquel Martí i Pol (12), a més de poetes com Miquel Desclot, Màrius Torres, Maria-Mercè-Marçal i Maria Ibars.

El premi, atorgat pel Celler Vall-Llach, està dotat amb 5.000 euros i una escultura de Josep Bofill. El jurat, presidit per Lluís Llach, està integrar per l'actriu i rapsoda Sílvia Bel; el poeta, rapsoda i promotor Eduard Escoffet; el someller de Can Roca, Josep Roca, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau. Durant l’acte, que serà obert al públic, es farà l'escolta pública de les cinc cançons finalistes i s’atorgarà el Premi Miquel Martí i Pol al guanyador i, com a novetat, es lliurarà un Accèssit Ramon Muntaner en record al cantautor, delegat de la SGAE a Catalunya i membre del jurat mort el desembre de l’any passat.