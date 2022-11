[VÍDEO] La Fúmiga catalanitza la 'Macarena' per al disc de La Marató 2022

El disc de La Marató 2022 s'editarà físicament, i es vendrà amb els diaris i a la botiga en línia de TV3. Digitalment, en venda a través d'iTunes, on es pot reservar a partir del 7 de novembre.

Les 21 cançons que incluou el disc de La Marató d'enguany són una crònica musical que porta el ritme del batec, l'expressió que ens marca la vida. L'edició d'enguany és la que ha comptat amb més artistes en la història del disc: un total de 185, que ho fan agrupats en 55 formacions o solistes. Ho han fet interpretant 21 temes de nova producció a partir de vuit gèneres o estils ben diferents: del pop al rock, del reggae a la rumba o del merengue a l'orquestra simfònica, passant pels ritmes llatins o els anglosaxons. Una banda sonora que batega amb tu.

El disc surt a la venda el 27 de novembre i ja hem pogut escoltar les primeres cançons de l'àlbum de la mà de Mariona versionant l''Umbrella' de Rihanna, els Catarres amb l''I' gotta feeling' en català i Pol Granch cantant Oques Grasses.

A més, un dels grups valencians amb més èxit actualment, La Fúmiga, versiona en la nostra llengua la popular 'Macarena' de Los del Río. «Amb el permís de 'Stayin' alive' dels Bee Gees, 'Macarena' és probablement la cançó que més vides ha salvat. I ho ha fet de manera literal: una investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona va constatar l'any 2008 que fer un massatge cardíac al ritme del popular èxit millora la reanimació. L'estudi remarca que el ritme del popular èxit -entre 100 i 120 compressions per minut- és l'adequat, i la popularitat de la cançó ajuda a fer que tothom que es trobi en una situació d'emergència pugui recordar la tornada», així ho ha presentat TV3.

La cançó 'Macarena', publicada originalment l'any 1993 pel duet sevillà Los del Río, va ser llançada a la fama planetària al cap de dos anys, per convertir-se en l'èxit llatí més venedor de la història als Estats Units, fins ara superat només per la remescla de 'Despacito' l'any 2017. Ara, La Fúmiga la catalanitza per a donar suport a La Marató 2022 que se centrarà en la salut cardiovascular. Escoltau-la sencera aquí.