Campanya de micromecenatge per a fer possible 'Ara, Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans'

Edicions Tanyada ha llançat una campanya de micromecenatge per a fer que sigui possible l'edició del llibre 'Ara, Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans'. La campanya és a la seva recta final i queden pocs dies per tancar-la.

Ara, Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans és la principal aportació d'Edicions Tanyada a la commemoració del Centenari de Joan Fuster. En aquest llibre, fusterians de diverses generacions presenten la vida i l'obra del de Sueca des de diverses perspectives: per una banda, la del pensador, l'escriptor i el creador; i per l'altra, la de l'educador, l'agitador i l'activista polític, cultural i lingüístic. Ara, Joan Fuster és, en definitiva, un assaig coral de defensa de l'actualitat i la urgència del seu llegat.

Ara Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans és una lectura imprescindible per aquells i aquelles que s’apropen per primera vegada a la figura de Joan Fuster. És una invitació a la lectura, per suposat també a la reflexió, però sobretot vol ser una invitació a l’acció.

Vuit capítols

El llibre s'estructura en 8 capítols, editats i coordinats per Aure SIlvestre i Irene Mira-Navarro, que cobreixen diferents aspectes del pensament, la vida i l'obra de Joan Fuster:

Joan Fuster a peu de carrer, a càrrec d'Aure Silvestre. Un repàs dels aspectes biogràfics que ens poden fer entendre l'evolució política i activista de Fuster, i el seu compromís amb el projecte de construcció nacional dels Països Catalans.

Les classes socials en l'obra política de Fuster: una proposta d'actualitat. En aquest capítol, Borja Garcia analitza la transversalitat i influència de la qüestió social en l'obra fusteriana.

Joan Fuster i el concepte d'història. En aquest apartat, Carles Miret, historiador, revela la importància i la utilització de l’anàlisi històrica en el bastiment del pensament i la proposta intel·lectual fusteriana.

Joan Fuster: la cultura al centre del programa nacional, on l'escriptor i periodista Josep Vicent Frechina apunta els lligams indestriables entre la dimensió cultural i la política dels Països Catalans.

Joan Fuster: estímul i trinxera, a càrrec de Maria Isona. Activista fusteriana, aporta un repàs molt aclaridor i emotiu a la producció literària de Fuster.

A De la crítica a la commemoració, Pau Viciano, historiador, reclama la vigència del pensament fusterià a 100 anys del seu naixement i dissecciona com s'han produït les revisions tant de les seues propostes com del mateix personatge.

Llengua i societat: la qüestió lingüística en Joan Fuster, a càrrec de Queralt Badia, assessora lingüística, ens insereix en la qüestió lingüística com a pal de paller de la proposta fusteriana de construcció nacional, com a projecte real i tangible.

Per últim, el llibre inclou una entrevista a Jaume Pérez Muntaner, amic de Joan Fuster, feta per Irene Mira-Navarro i Aure Silvestre, coordinadors del volum, i que ens permeten apropar-nos a un Fuster més íntim.

Any Joan Fuster

En el 2022, Any Joan Fuster, immersos en la successió d'actes en commemoració de l'intel·lectual de Sueca, des d'Edicions Tanyada creguem vital reivindicar el Fuster més incòmode per al poder. L'activista i compromès amb els Països Catalans, però també amb les seues classes populars.

Ara, Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans és un projecte dirigit a totes aquelles persones interessades a conèixer i aprofundir en la vida i l'obra de Joan Fuster des d'uns plantejaments desacomplexats i crítics.

Ara, Joan Fuster: una proposta per als Països Catalans és, en definitiva, una invitació a pensar sobre l’ara i l’aquí, sobre tot allò que ens cal fer per teixir, articular i implementar un programa ja no de reconstrucció, sinó de supervivència nacional. Un programa, per suposat, que serà d’esquerres o no serà.