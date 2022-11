El grup Antònia Font, el gran guanyador dels V Premis Enderrock de la Música Balear

El grup Antònia Font ha estat el gran guanyador dels V Premis Enderrock de la Música Balear després de recollir un total de quatre guardons. En la votació popular, el quintet mallorquí ha estat escollit com a Millor artista de l’any i ha estat premiat amb la Millor cançó per 'Un minut estroboscòpica'. I tant el públic com la crítica han atorgat a Antònia Font el doble reconeixement a Millor disc per l’àlbum 'Un minut estroboscòpica' (Primavera Labels, 2022). «Després d’uns anys aturats estam molt contents de la rebuda del públic i de la crítica. I gràcies a Enderrock que des de fa tants anys dona suport a la cultura en català, que tan necessari és», ha dit Joan Roca en recollir el premi en nom del grup.

La cinquena edició de gala dels Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2022, que s’ha celebrat aquest dimecres al Teatre Principal de Palma, ha lliurat una vintena de guardons en les categories de votació popular, premis de la crítica i premis especials. A més, ha comptat amb l’actuació d’una desena de músics de les Balears.

Durant la nit s’ha desvetllat el resultat de les dues rondes de votacions populars. El públic ha premiat el grup de pop-rock manacorí O-Erra per tenir el Millor directe de l’any; la cantautora de Felanitx Maria Hein ha obtingut el premi a Millor disc de cançó d’autor per Continent i contingut (Hidden Track Records, 2021); la jove veu de Puigpunyent Aina Tramullas ha estat distingida com a Millor artista revelació; i el duet de música urbana Dos Sipiots, de Ciutadella, s’ha fet amb el premi del públic a Millor treball de músiques urbanes pels temes 'Bocaxancla' i 'S'únic capità' (autoeditat, 2022).

En la categoria de folk, el premi de votació popular a Millor disc de l’any ha estat pel septet del Pla de Mallorca Roada i el seu Saó (Ona Edicions, 2022); el conjunt format pel pianista palmesà Gori Matas i el guitarrista d’origen argentí Omar Lanuti ha estat reconegut amb el Millor disc de jazz per El tercer espai (autoeditat, 2021). El Millor disc de clàssica-contemporània segons la votació popular ha estat per a l’alcudienc Jaume Oliver amb Un obús al cor (autoeditat, 2022). I la palmesana Caterina Ross ha aconseguit el reconeixement a Millor disc en llengua no catalana per l’àlbum Nunca se pierde (Blau, 2021).

Els Premis de la Crítica i especials

En la categoria de Premis de la Crítica han estat reconeguts, a més d’Antònia Font, la cantautora de Lloret de Vistalegre Maria Jaume pel disc Voltes i voltes (Bankrobber, 2022) com a millor disc de cançó d'autor; el grup de Manacor Reïna per Arts marcials (U98 Music, 2021) com a millor disc revelació; el pianista de Maó Marco Mezquida com a millor disc de jazz per Letter to Milos (autoeditat,2022); i el duet format per Biel Majoral, d’Algaida, i Miquel Brunet, de Bunyola, com a millor disc de folk per La llei d’Ohm (Ona Edicions, 2022). Aquests cinc premis han estat decidits per una trentena de periodistes especialitzats.

Durant la gala s’ha entregat el Premi Enderrock d’Honor de la Música Balear al grup Ja T’Ho Diré, en reconeixement a la seva contribució al panorama musical i coincidint amb els 30 anys del seu primer àlbum. El Premi Balear a la Trajectòria ha recaigut en el pianista i compositor mallorquí Agustí Fernàndez, considerat un referent nacional i internacional després de 50 anys de carrera. El Premi Enderrock - Obra Cultural Balear a una Personalitat ha estat per a la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, per haver impulsat la difusió de la literatura en contacte amb la música, molt present en concerts, cicles i en projectes com el Cançoner de Mallorca i el Tradicionari.

El millor moment de la música balear

La Nit Enderrock ha comptat amb la presència de destacades autoritats com la presidenta del Govern, Francina Armengol; la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i el tinent de batle de l’Ajuntament de Palma, Antoni Noguera. També hi han assistit, entre altres personalitats, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern, Miquel Company; el director gerent del Teatre Principal de Palma, Josep R. Cerdà; el president de l’Obra Cultural Balear, Joan Miralles, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.

El director del Grup Enderrock ha destacat que la música balear viu el millor moment dels darrers 50 anys, amb una producció anual de discos en català i instrumentals que s’ha duplicat en cinc anys.

La gala, que s’ha allargat durant dues hores, ha estat presentada per l’actriu i cantant menorquina Enka Alonso i pel cantant i periodista mallorquí Pep Suasi.