Comença a les quatre illes el I cicle mensual de Teatre per a la Memòria amb motiu del 29 d’octubre

Més de dues-centes persones han acudit aquest dissabte al teatre per assistir a l’estrena simultània del I Cicle de Teatre per a la Memòria que organitza la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica.

L’acte inaugural de la mostra s’ha celebrat de forma descentralitzada aquest 29 d’octubre amb motiu del Dia del Record i la Memòria Democràtica a les Illes Balears, i ha contat amb la presència de representants del Govern en totes i cadascuna de les funcions.

«Reconèixer d’on venim, difondre els valors democràtics i preservar-los és la millor garantia per no tornar al totalitarisme, que en el present encara continua essent una amenaça. I el món de la cultura juga un paper clau en la consecució d’aquests objectius», ha dit Juan Pedro Yllanes, vicepresident del Govern i Conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria Democrática, que assistia a la representació de 'Les cançons perdudes', de Noctàmbuls Teatre, al Teatre Rívoli de Palma.

El secretari autonòmic de Sectors Productius i Memoria Democràtica del Govern, Jesús Jurado, per part seva, ha volgut destacar, des del Centre Cultural Ca’n Jeroni de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), on es va representar 'Els altres', de Cultural-ment, que «el teatre té una mirada molt particular sobre la memòria democràtica i capta molt bé les angoixes, els silencis i les pors viscudes en aquells moments i en els posteriors. També és un vehicle immillorable per fer arribar a la societat l’essència de la memòria. Una gran labor coral per part de productores, dramaturgs, actrius i actors».

També el director general de Memoria Democràtica del Govern, Marc Andreu Herrrera, ha destacat que «la multidisciplinarietat és l’ADN de la memòria i el teatre ha estat, és i ha de continuar sent una eina imprescindible per difondre els valors democràtics i de protecció i defensa dels drets humans. Aquest cicle és també un homenatge a totes aquestes persones que fan feina des de molts anys enrere per difondre aquests valors». El director general ha assistit a l’Auditori de Ferreries (Menorca) a la representació de la funció 'Antígones 2077', de WeNeverSleep.

Així mateix, la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat del Govern, Marina Crespí, qui ha assistit a la Sala de Cultura Cinema de Formentera a la representació de 'Fragments a Mallorca durant la Guerra Civil', de L’Alicorn Teatre, ha volgut assenyalar com «el sector cultural i teatral, a més de ser dels sectors que sofriren més represàlies per part de la dictadura, ha estat i continua sent una eina fonamental de transformació social i difusió de valors de la memòria democrática».

El cicle es prolongará fins al 29 de novembre, un mes durant el qual set representacions teatrals de set companyies locals que han produït algun espectacle sobre la Guerra Civil, la postguerra o la repressió franquista, giraran per diferents espais de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera fins a completar un total de 19 funcions.