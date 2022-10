L'Assemblea Sobiranista de Mallorca organitza 'Converses amb Lluís Llach', un sopar col·loqui amb el cantant

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca organitza el pròxim divendres 4 de novembre 'Converses amb Lluís Llach', un sopar col·loqui amb el cantant. El sopar serà al restaurant Sa Creu (Ctra. Manacor - Inca km. 9, Petra) i el preu d'aquest serà de 15 €. L'Assemblea ha convocat a la gent a les 20.00 h.

Per a poder assistir a l'esdeveniment cal reserva prèvia a través del seu web http://www.assembleamallorca.cat/comunicats/Sopar-colloqui-Converses-amb--LLUIS-LLACH-4-de-novembre o també a través del següent formulari https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfrYLREU7YOmBMFZ9ThAzpMkl8ZhLxXNhBEhe48d2jf07xg/viewform. A més a més, hi haurà servei d'autocar des de Palma per a la gent que ho necessiti o li pugui interessar.