Germans Martorell deixen el grup Al-Mayurqa

Després de més de vint anys, Pere Joan Martorell i Manel Martorell han anunciat que «deixam un dels grups més importants de la nostra trajectòria, per desavinences personals i de funcionament de grup» i afegeixen que «ens dol molt».

Els Germans Martorell expliquen que «des de la nostra incorporació amb Toni Roig com a líder, sempre hem admirat la seva figura i trajectòria, així com la línia de feina del grup. Des de la seva partida hem intentat seguir endavant amb el projecte amb cos i ànima, però per diversos motius no ha estat possible».

Entre els treballs discogràfics i audiovisuals que destaquen d'aquestes més de dues dècades s'hi pot trobar:

- Fent camí (Cd)

- Amb Coherència (Cd)

- Tradició i Compromís (CD-Dvd)

- Temps de Revolta (Cd)

- Al-Mayurqa Clàssic. (Cd-Dvd)

- El projecte 'Ball Roig' (espectacle)

- Video Clips 'Revoltats' i 'Lluitadors'.