L’Orfeo, de Monteverdi, obri aquest divendres la 37 Temporada d’Òpera del Teatre Principal

El Teatre Principal de Palma inaugurarà aquest divendres la 37 Temporada d’Òpera amb L’Orfeo, de Claudio Monteverdi, una òpera que es va estrenar el 1607 a la ciutat italiana de Màntua i que fins ara a Mallorca no s’havia pogut veure íntegra i escenificada.

L’Orfeo es representarà el divendres 21 d’octubre, a les 20.00 hores, i el diumenge 23, a les 18.00 hores, amb direcció musical de Federico Maria Sardelli i direcció escènica d’Yves Lenoir, que ja va dirigir aquesta producció a l’Opéra de Dijon.

A més de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i del Cor del Teatre Principal, L’Orfeo estarà protagonitzada per un ample equip de solistes encapçalat per Mauro Borgioni i amb Irene Mas, Carmen Romeu, Anna Bonitatibus, Alberto Miguélez Rouco, Nicolas Brooymans, Jérôme Varnier, María Caballero, Vega Escribano i Joan Martín Royo, entre d’altres.

L’equip artístic es completa amb l’escenografia de Céline Perrigon, el vestuari de Maria La Rocca, la coreografia d’Ëmilie Brégougnon i la il·luminació de Víctor Egea.

Durant la presentació d’aquesta producció, Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal ha tengut unes emotives paraules per a l’actor Rafel Ramis, que va morir ahir, de qui va recordar la seva bonhomia i que «va actuar tantes vegades al Teatre Principal». «Un dels missatges de L’Orfeo és que precisament és l’art l’únic que pot vèncer a la mort» ha afegit Cerdà en referència al gran bagatge escènic que deixa Rafel Ramis.

Sobre L’Orfeo, el director del Teatre Principal ha assegurat que «tenim el millor equip internacional amb el qual podíem comptar mesclat amb tot un seguit de solistes mallorquins».

Aquesta barreja també es produeix al fossat de la Sala Gran, on músics titulars de la Simfònica comparteixen partitura amb músics especialitzats en música barroca. I és que un dels grans atractius de L’Orfeo és la possibilitat, molt poc habitual a Mallorca, de sentir i veure instruments barrocs com la viola de gamba, l’arxillaüt o el clavicèmbal.

En aquest sentit, també ha parlat Federico Maria Sardelli, director musical d’aquesta producció, tot un especialista amb música barroca i renaixentista que ha explicat que «sempre és un repte combinar els instruments clàssics amb els barrocs i aquí aquest repte l’hem superat».

Sardelli, que ha definit aquest muntatge com «un calidoscopi de veus», ha explicat que L’Orfeo és considerada la primera òpera de la història no «perquè sigui la primera en ordre cronològic, de fet hi es podrien considerar com a òperes títols anteriors, sinó que és la primera té una estructura d’òpera».

Yves Lenoir, per part seva, com a director d’escena, ha explicat que «vaig escriure la meva posada en escena al voltant del mateix personatge d'Orfeu, com una biografia. M'ho vaig imaginar en una habitació d'hotel que podria ser una de les habitacions de l'hotel Chelsea, com si Orfeu hagués precedit els Dylan, Cohen i Sid Vicious que també hi visqueren. Ens conviden així a compartir la intimitat i la vida interior d'un artista farcit de moments exaltats i moments d'introspecció en què tot sembla col·lapsar-se».

La 37 Temporada d’Òpera seguirà el proper febrer (20, 22 i 24) amb La Bohème, de Puccini; el 31 de març amb el Concert de Pasqua; i el juny (17, 19 i 21) amb La Traviata, de Verdi.