Exhaurides les entrades per al concert d'Antònia Font al Palau Sant Jordi

La tornada del grup Antònia Font ha estat un dels retorns més esperats i així ha quedat reflectit en l'èxit de tots els concerts que han programat per aquest 2022.

En el seu retorn després de vuit anys, la banda de Pau Debon i companyia va tancar el festival Primavera Sound a Barcelona, es va retrobar amb el públic mallorquí a Inca i va visitar el públic valencià als Concerts de Vivers de València.

Ara, és el torn d'omplir el Palau Sant Jordi, a Barcelona, amb les entrades exhaurides per a aquest 15 d'octubre. «Sou molt bèsties!», ha expressat el grup en assabentar-se que ja no queden entrades per al concert.