Bum Ditty guanya el XV Concurs Sons de la Mediterrània

El grup Bum Ditty ha guanyat la quinzena edició del Concurs Sons de la Mediterrània, després de la final celebrada aquest dijous, 6 d'octubre, a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa, on també es varen presentar dues propostes més, diverses i interessants: Joana Dark i Catalina Marraixes. El projecte guanyador va ser el darrer en actuar a la final, i va entusiasmar el públic amb una proposta eminentment festiva on es fonen elements del folk nord-americà, la tradició del ball de violí i una alegria i una empenta encomanadisses sota el lideratge d'una jove violinista ben coneguda en l'escena folk: Joana Gumí.

Abans, la nit s'havia obert amb la presentació de la proposta de Joana Dark, projecte de la cantant i compositora barcelonina Ariadna Rulló que revisa el cançoner i la literatura de tradició oral en clau d'electrònica, tocs orgànics i reivindicació feminista. Al seu torn, el grup d'Alzira Catalina Marraixes va sorprendre amb un repertori de cançons pròpies, vestit amb arranjaments de vents i cordes, i lletres que es mouen entre el surrealisme mediterrani i la lluita ecologista.

Com a guanyadora del concurs, Bum Ditty gravarà un treball discogràfic, que es presentarà a l'edició de l'any vinent, i també actuarà al Tradicionàrius, el Circuit Folc, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, el Música a la Vila del Vendrell i l'Ethno Catalonia de Banyoles. A més, com a novetat, participarà també en l'obrador de la Fira, el programa d'acompanyament artístic que des de fa un parell d'anys serveix per estimular la nova creació al voltant de la cultura popular i tradicional.

El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, i s'adreça a grups i solistes emergents que presentin propostes renovadores de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània.