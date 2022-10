La Fundació Mallorca Literària commemora l’Any Fuster amb una jornada sobre els vincles de l’autor amb l’illa

La Fundació Mallorca Literària, entitat depenent del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, organitza la Jornada ‘Llegir Joan Fuster’ en el marc de les commemoracions de l’Any Fuster, centenari del naixement de l’autor. L’acte serà els dies 21 i 22 d’octubre a la Casa Llorenç Villalonga, a Binissalem.

Aquestes jornades posaran la mirada en els vincles de Joan Fuster amb Mallorca i les Illes Balears. S’iniciaran divendres 21 d’octubre amb una ponència inaugural a càrrec de Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster i curador de l’obra ‘Poesia completa de Joan Fuster’, que oferirà una visió global de l’autor i més específicament de la seva faceta com a poeta. Acte seguit, es projectarà el documental ‘Ser Joan Fuster’, produït per la Universitat de València, que fa un retrat intel·lectual i humà de l’autor a partir del seu arxiu literari i fotogràfic.

Els actes continuaran durant el dematí de dissabte 22 d’octubre amb quatre ponències a càrrec de persones expertes en la figura de Fuster:

Vicent Simbor: 'Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari'

Carme Gregori: 'Joan Fuster: l’assaig, els dietaris i els aforismes'

Fina Salord: 'Joan Fuster i Albert Camus'

Jesús Revelles: 'Joan Fuster i Llorenç Villalonga'

Amb aquesta jornada es vol construir una imatge polièdrica de l’autor, enfocada des de les diferents vessants de la seva obra i la seva figura, així com destacar l’impacte que ha suposat a la literatura catalana contemporània.

Any Fuster

Enguany es commemora el centenari del naixement de Joan Fuster, però també els 60 anys de la publicació de ‘Nosaltres, els valencians’ i els 30 de la seva mort. Amb motiu d’aquesta commemoració s’han celebrat multitud d’actes arreu del territori. A Mallorca, la Fundació Mallorca Literària va organitzar una conversa entre Antoni Martí Monterde, autor de ‘Joan Fuster, figura d’assaig’, i Damià Pons en el marc de la Setmana del Llibre en Català de Palma. També va celebrar l’acte ‘L’art de provocar: Blai Bonet, Gabriel Ferrater i Joan Fuster’ amb Sebastià Alzamora, Jordi Cornudella i Enric Sòria.

La Fundació també participa de l’acte conjunt que se produirà de forma simultània a la Biennal de Pensament de Barcelona, València i Palma el proper dissabte 15 d’octubre amb el títol 'Fuster, Ferrater, Bonet: cànon a tres veus'.

Amb la jornada ‘Llegir Joan Fuster’, la Fundació Mallorca Literària culmina un any de commemoracions aprofundint en la figura de l’autor i la seva repercussió a l’illa.

Joan Fuster i Ortells

Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) va ser assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta. Va nàixer al si d’una família d’arrels agrícoles i conservadores. Llicenciat en Dret per la Universitat de València, va abandonar aviat la carrera judicial per dedicar-se a la seva vertadera vocació: escriure. Va publicar el seu primer article, “Vint-i-cinc anys de poesia valenciana” el 1944. Van seguir-lo una allau d’articles en la premsa valenciana, catalana i de l’exili. El 1949, publicà el seu primer llibre de versos, Sobre Narcís, i, el 1954, el primer llibre d’assaig, El descrèdit de la realitat, on plantejava qüestions ben intrigants sobre la deriva antirealista de l’art contemporani i el seu significat en l’evolució de la cultura. El 1962, dos llibres seus, Nosaltres els valencians i la guia El País Valenciano, suscitaren una polèmica sonada que va marcar la posició de les forces polítiques de l’època respecte al nacionalisme valencià (i català) emergent. Al llarg de la seva vida, va escriure una seixantena de llibres i milers d’articles de la temàtica més diversa: poesia, crítica i història literària, assaig humanista, comentaris polítics, culturals i artístics, història del país valencià, magnífics aforismes, dietaris, etc., a més d’una voluminosa correspondència que ha anat editant-se pòstumament.