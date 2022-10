El dibuixant mallorquí Pau fa un recorregut per les seves darreres obres en una exposició a La Misericòrdia

El Centre Cultural la Misericòrdia acull l’exposició de còmic 'Trompades, animals i cotxes. Les historietes de Pau', que s'emmarca dins el Festival Internacional de Còmic de Mallorca. La mostra, inaugurada aquest dimecres, es podrà veure fins al 15 de novembre a la sala multiusos.

L’exposició consta de més de cent pàgines originals del popular dibuixant mallorquí Pau. Entre aquestes, hi ha il·lustracions i esborranys dels seus darrers treballs, com són La Saga d’Atles i Axis, la seva sèrie més popular i traduïda a més de deu llengües; Baboon!, àlbum sense paraules protagonitzat per babuïns i lleopards; Curtis Hill, publicació guardonada amb el premi Ciutat de Palma de Còmic 2019, i Les cinc banderes, el seu nou projecte encara no publicat i que es basa en la història del seu padrí durant la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial.

El seu domini del llapis i de la tinta fa que es pugui apreciar l’expressivitat dels animals antropomòrfics i la qualitat de les representacions d’entorns naturals, moltes vegades reconeixibles com a locals, malgrat que se situen en entorns fantàstics.

La mostra té com a finalitat donar a conèixer el treball de Pau, una feina que es presenta per primera vegada a Mallorca en una exposició individual. Comissariada per Joan Roig del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca, també inclou esborranys amb el desenvolupament dels personatges i mostres de color que l’autor aplica posteriorment i de forma digital en panells impresos.

L’obra de Pau abasta un públic molt ampli que engloba des dels infants fins als adults. Tot gràcies al seu estil atractiu i als seus trets més característics, als quals fa al·lusió el títol de l’exposició: l’humor, amb tot un repertori de gags clàssics que inclouen les trompades, els personatges, animals antropomòrfics i vehicles de tota mena i època, una altra de les seves passions i que té especial importància en l’àlbum Curtis Hill.

Pau és un dels autors de còmic mallorquins amb més projecció internacional. Amb els darrers àlbums, ha obtengut reconeixement més enllà de les fronteres de l'Estat. En l’àmbit local, col·labora amb la vinyeta diària 'Pau per tots' en el Diario de Mallorca i és un dels pocs autors de còmic locals que té edicions en català dels seus àlbums.