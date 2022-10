La Fundació.cat llança una dotació tecnològica perquè docents i alumnes puguin tenir la seva pròpia web

La Fundació.cat, amb l'ànim de col·laborar amb el món educatiu i impulsar la presència del català a internet, llança la Dotació.cat, dirigida a tots els docents dels territoris de parla catalana que necessitin crear projectes web en el marc del seu programa educatiu.

Durant els 4 primers dies de la presentació del projecte al professorat, ja hi ha més de 120 docents inscrits i més de 360 dotacions sol·licitades.

Aprendre a desenvolupar projectes web és una competència important pels alumnes d'avui en dia, obre portes pel seu futur laboral i és una bona primera aproximació al món de la programació.

El propòsit de la Dotació .cat és garantir que els docents dels territoris de parla catalana que necessitin un domini i un allotjament per desenvolupar projectes web amb els seus alumnes puguin gaudir d'un aprenentatge integral d'un projecte web. La Fundació.cat, gràcies al suport dels partners tecnològics i registradors DonDominio, Dinahosting i Nominalia, que ofereixen la seva infraestructura, cedeix gratuïtament un domini .cat i un allotjament web durant un any per tal que els docents i alumnes que ho desitgin puguin fer realitat els seus projectes web.

En total la Fundació.cat ofereix 3.000 dotacions que pot demanar tot el personal docent dels territoris de parla catalana pels seus alumnes.

En aquest sentit, la dotació no només ve a solucionar una dificultat econòmica sinó també afavorir el procés per als educadors i educadores.

Amb aquesta dotació, la Fundació.cat vol facilitar que la comunitat educativa tingui accés a un recurs tan important com és un domini i un allotjament per a projectes educatius d'últim cicle de Primària (5è i 6è), ESO, Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior i formació especial per adults.

Les dotacions es poden sol·licitar al llarg de tot el curs acadèmic o fins a esgotar les existents en el següent enllaç: fundació.cat/dotacio. D'aquesta manera, els alumnes que tinguin motivacions tecnològiques i els interessi crear un lloc web ho podran fer en qualsevol moment de la mà dels seus professors.

La Fundació.cat també té altres programes de col·laboració amb el món educatiu, entre els quals destaquen els següents: oferta de dominis .cat per a AFAs i AMPAs, les formacions tecnològiques per a professorat o els premis a projectes webs educatius Wapps .cat.