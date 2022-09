[VÍDEO] L'acte de cloenda d'Eivissa Bits uneix cultura popular i música urbana

Aquest diumenge passat, 25 de setembre, un centenar de persones varen omplir l'Auditori de Can Ventosa d'Eivissa per a gaudir de l'acte de tancament del projecte Eivissa Bits. Aquesta iniciativa de la Plataforma per la Llengua ha volgut promoure el català entre els joves de Vila oferint tallers de rap i de cant pagès durant tot el curs a 530 alumnes de 3r i 4t d'ESO i els ha permès enregistrar un recull de cançons que ha fusionat música urbana amb sons i ritmes tradicionals.

L'acte de tancament del projecte va encetar-se a les sis i va ser conduït per la rapera valenciana Tesa i el músic eivissenc Vicent Marí, Palermet, que també han estat els encarregats d'impartir els tallers de rap i de cant pagès. L'estrena del videoclip Bullying, fet pels alumnes en el marc de l'Eivissa Bits, i la projecció d'un reportatge sobre el projecte varen servir per començar l'acte, que va continuar amb diversos parlaments.

Per part de la Plataforma per la Llengua, hi varen intervenir Òscar Escuder, president de l'entitat, i Ivan Solivellas, delegat a les Illes Balears i Pitiüses. Tots dos varen denunciar la complexa situació del català a Eivissa i varen reivindicar la importància de projectes com Eivissa Bits per a canviar la situació. A l'escenari també hi varen pujar representants dels alumnes i professors de l'IES Sa Blanca Dona, l'IES Santa Maria d'Eivissa, l'IES Isidor Macabich, l'IES Sa Colomina i el Col·legi Sa Real per a parlar de la seva experiència i varen destacar que havien gaudit molt amb els tallers i amb l'enregistrament del recull de cançons. Un dels moments més emotius de la vetlada va arribar amb l'actuació de ball i cant pagès d'Eivissa, que va anar a càrrec de la Colla de Portmany i la cantadora Elena Ribas. L'acte va culminar amb un concert de la rapera valenciana Tesa, que va presentar el seu disc Rap d'arrel en una actuació vibrant.

A través d'Eivissa Bits, la Plataforma per la Llengua també ha volgut reivindicar la vigència del ball i el cant pagès, una tradició viva en transformació constant que no perd de vista les lluites socials i les problemàtiques actuals. Per això, en el marc del projecte, la tradició s'ha volgut enllaçar amb la modernitat del rap i s'ha posat al servei de la denúncia social. Així, les lletres de les cançons dels alumnes parlen dels temes que els preocupen i el videoclip de Bullying fa una crida a lluitar contra l'assetjament escolar.