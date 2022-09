'Un minut estroboscòpica', d'Antònia Font, és el millor disc de l'any segons la crítica dels Premis Enderrock

El disc Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022) d'Antònia Font ha estat elegit millor disc de l'any i millor disc de pop-rock segons la crítica dels V Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2022. La trentena de periodistes especialitzats també han distingit Maria Jaume com a millor disc de cançó d'autor per Voltes i voltes; Reïna com a Millor grup revelació per Arts marcials; Marco Mezquida com a millor disc de jazz amb Letter to Milos i el duet format per Miquel Brunet i Biel Majoral amb La llei d'Ohm com a millor disc de folk.

Els Premis Enderrock de la Crítica s'han donat a conèixer aquest dimecres al Teatre Mar i Terra de Palma, amb la presència del director gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Pere Malondra; la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística, Bel Busquets; Toni Noguera, tinent de batle i regidor de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Bel Busquets; la directora general de Política Lingüística del Govern, Beatriu Defior; la directora adjunta del Teatre Principal, Marta Ferré; Caterina Ramis i Llorenç García, de l'Obra Cultural Balear (OCB), alguns dels artistes finalistes de la primera ronda de les votacions populars i Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock.

Els Premis Enderrock han donat a conèixer també la llista dels Top 25 Millors Discos Balears segons la crítica (es pot consultar a www.enderrock.cat), d'entre tots els més de 200 discos editats en qualsevol format a les Illes Balears entre el setembre del 2021 i l'agost del 2022.

PREMIS D'HONOR, TRAJECTÒRIA I PERSONALITAT

La cinquena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear també ha anunciat els guanyadors dels premis especials. El Premi Enderrock Balear d'Honor recaurà en el grup Ja T'Ho Diré, quan es compleixen tres dècades des del seu primer àlbum. El Premi Enderrock a la Trajectòria serà per al pianista i compositor mallorquí Agustí Fernàndez, que ha complert 50 anys de carrera, i Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària, rebrà el Premi OCB a la Personalitat.

Com a novetat, la gala d'entrega de la cinquena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear es traslladarà d'escenari i es farà al Teatre Principal de Palma, un espai amb més capacitat d'aforament que el Teatre Xesc Forteza -on s'havia realitzat els darrers anys-, i que donarà més projecció a aquesta gran trobada de la música balear.

PREMIS DE LA VOTACIÓ POPULAR

Als Premis Enderrock, el públic també hi té una veu molt important. La primera ronda de les votacions populars s'ha tancat amb l'elecció d'una trentena de finalistes liderada per Antònia Font amb 4 nominacions (artista, cançó, directe i disc), Cabot amb 3 nominacions (disc, directe i cançó), a més de Maria Hein (disc, artista) i Xanguito (disc i artista), amb 2 nominacions cadascú.

Des d'aquest dimecres i fins al 9 d'octubre, els amants de la música podran escollir els guanyadors en cadascuna de les 11 categories a través de la web www.enderrock.cat. Els premiats es donaran a conèixer durant la gala del dia 2 de novembre al Teatre Principal de Palma, en què també es lliuraran els Premis de la Crítica i els Premis d'Honor, de Trajectòria i Personalitat.

La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock i l'Obra Cultural Balear, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.

Durant la roda de premsa d'avui, el tinent de batle de Palma Antoni Noguera ha destacat que «Enderrock fa una feina singular, perquè és una institució que ha cosit els territoris de parla catalana a través de la música». Per la seva banda, la vicepresidenta Bel Busquets ha celebrat que el trasllat dels premis al Teatre Principal de Palma suposa que «aquests premis han crescut i han tornat grans», i ha remarcat que són exemple «del moment d'efervescència cultural i musical que estem vivint a Mallorca».

Les entrades per assistir als V Premis Enderrock de la Música Balear es posaran a la venda a partir de la setmana a través de la pàgina del Teatre Principal de Palma, i també es donaran a conèixer la desena d'actuacions que hi haurà durant la gala.