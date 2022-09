L'Orquestra Simfònica Illes Balears comença la temporada amb el concert 'Geografia Única' del director Joji Hattori

L'Orquestra Simfònica Illes Balears celebra l'inici de temporada 2022-23 aquest dijous, 29 de setembre, a les 20.00 hores al Trui Teatre. El concert, amb el títol Geografia Única, estarà dirigit per Joji Hattori i serà el primer del cicle Trui Teatre. La Simfònica comptarà amb tres solistes per a aquest concert: Barbara Moser (piano), Alexey Stadler (violoncel) i Joji Hattori (violí/director) per interpretar el Concert per a violí, violoncel i piano op. 56 de Ludwig van Beethoven. El programa es completarà amb Music of training and rest de Toru Takemitsu i la Simfonia núm. 1, en do menor op. 68 de Johannes Brahms.

La Simfònica començarà el concert amb Music of training and rest de Toru Takemitsu, una de les moltes obres que va compondre el compositor japonès per al cinema. Takemitsu va aconseguir fusionar la música occidental amb les de les tradicions orientals.

La primera part finalitzarà amb el Concert per a violí, violoncel i piano de Beethoven o més conegut també com el seu Triple concert. Es tracta de l'únic concert del compositor alemany per a més d'un instrument solista.

Per acabar el concert, a la segona part, la figura de Beethoven encara serà la protagonista, ja que la Simfònica interpretarà la Simfonia núm. 1 de Brahms. Obra amb una gran influència beethoveniana, considerada com una espècie de Dècima. Aquesta obra de Brahms, que va dedicar catorze anys a completar l'obra, va constituir un notable èxit pel compositor.

El primer concert de temporada es repetirà l'endemà, a les 19.30 hores, a l'Auditori de Manacor.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a les taquilles del Trui Teatre i en la web de la Simfònica (www.simfonicadebalears.com).