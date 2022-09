Obertes les inscripcions per a la nova edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

Plataforma per la Llengua posa en marxa de nou el Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, havent tancat l'edició anterior amb gairebé 120 jocs rebuts de diferents territoris del domini lingüístic. Per participar-hi, les aules de cinquè i sisè de primària (o els equivalents de la resta de sistemes educatius) han de presentar una proposta inèdita de joc que permeti treballar algun aspecte de la llengua catalana de manera col·lectiva i creativa.

Enguany, com ja s'ha fet els darrers anys, els alumnes han d'enviar les instruccions dels jocs digitalment, juntament amb un vídeo de quatre minuts de durada, com a màxim, on expliquin i ensenyin com s'hi juga. L'objectiu de renunciar a l'enviament físic dels jocs, com s'havia fet fins a la irrupció de la pandèmia, és reduir els desplaçaments i afavorir que els alumnes aprenguin a fer servir les eines digitals.

Des de la sisena edició, el concurs ha estat obert a tot el domini lingüístic i ha comptat amb la participació d'escoles de tots els territoris. La iniciativa ha contribuït a fer que els alumnes vegin el català com una llengua útil per al lleure i siguin conscients que formen part d'una comunitat lingüística de deu milions de parlants distribuïda entre quatre estats diferents.

El període d'inscripcions ja s'ha obert i tancarà el divendres 2 de desembre. Durant aquests mesos, els mestres que vulguin inscriure els seus grups al concurs poden fer-ho a través del formulari de la web de 'Jocs i joguines en català' de Plataforma per la Llengua. A partir d'aleshores, els alumnes ja podran enviar les instruccions i el vídeo del joc, i el termini per fer-ho acabarà el 31 de març.

Un jurat format per pedagogs i especialistes en jocs valorarà les propostes i decidirà els guanyadors de la 8a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català. Els guanyadors es faran públics el cap de setmana del 27 i 28 de maig en un acte presencial.

Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs o trucar al 933211803.

Podeu recuperar el videoresum de l'acte de lliurament de premis de la setena edició o donar un cop d'ull al vídeo del joc guanyador: l'ApoCATlipsis.