L'OCB comença aquest dimecres un cicle de conferències per celebrar l'Any Fuster

L'Obra Cultural Balear començarà un cicle de tres conferències amb el qual es suma a la celebració de l'any Fuster. Les conferències es faran a Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24) a les 19.00 hores. A més, l'entitat ha anunciat, a través d'un comunicat, que els actes estaran presentats per membres de la seva junta directiva i impartides per personalitats «de primer nivell» com són Vicent Pitarch, membre de l'IEC, la periodista Empar Marco i Antoni Mollà, escriptor, sociolingüista i periodista.

L'OCB també ha destacat que la declaració de l'Any Fuster suposa una fita important per tal com és la primera commemoració conjunta impulsada pels governs de tres territoris: País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

«Joan Fuster és, sens dubte, un dels intel·lectuals més importants del segle XX, referent cívic del moviment de normalització de la llengua catalana», comenten des de l'OCB i afegeixen que «s'adhereixen a la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster amb l'organització de tres conferències, que formen part del teixit de més de vint actes commemoratius entorn de la figura de Fuster, que es duen a terme entre els mesos de setembre i novembre», concreten des de l'associació.

Les tres conferències

El primer acte arriba aquest dimecres 28 de setembre i és la conferència titulada 'Llengua i identitat col·lectiva', a càrrec d'Antoni Mollà i Orts i presentada per Antoni Llabrés.

La pròxima conferència serà 'Joan Fuster i la premsa' que es farà el següent dimecres 5 d'octubre a càrrec d'Empar Marco i presentada per Francesca Cabot.

El cicle acabarà amb 'La influència de Fuster sobre el valencianisme', impartida per Vicent Pitarch i presentada per Damià Perelló el 19 d'octubre.