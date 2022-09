Sus al XLIII Encontre Internacional de Compositors

La música contemporània torna a envair Mallorca. De dia 1 d'octubre a dia 23 de desembre, se celebrarà el XLIII Encontre Internacional de Compositors que comptarà amb un total d'11 concerts, més de 20 artistes i una presència notable de la música electroacústica.

El festival està organitzat per la Fundació ACA i té per objectiu apropar la música d'avantguarda a l'Illa. Destaca, a l'edició d'enguany, una aposta ferma pels autors mallorquins, com Joan Jordi Oliver i Xavier Gelabert. A més es farà un sentit homenatge monogràfic a Xavier Carbonell.

El calendari de concerts és el següent:



1 / 2 d'octubre de 2022 - 19 h.

Readings on Des Prés. Z-Quartett i Joan Jordi Oliver

Oratori de Crestatx - Sa Pobla / Convent de Sant Francesc de Paula - Campos



22 d'octubre de 2022 - 19 h

dolce ed acerbo, música per a flauta sola.

Joan Izquierdo, flautes de bec

Sala del piano - Fundació ACA - Búger



5 de novembre de 2022 - 19 h

Quintet de vent del Gran Teatre del Liceu

Fundació Pilar i Joan Miró - Palma



19 de novembre de 2022 - 19 h

Rafael Yebra, saxofons

Sala del piano - Fundació ACA - Búger



26 de novembre de 2022 - 19 h

Esteban Belinchón, violoncel

Sala del piano - Fundació ACA - Búger



3 de desembre de 2022 - 19 h

Homenatge a Xavier Carbonell

coordina: Agustí Aguiló Bordoy

Sala del piano - Fundació ACA - Búger



10 de desembre de 2022 - 19 h

Earendel per a flauta sola i electrònica

María José Rangel Gómez, flauta

Oratori de Crestatx - Sa Pobla



17 / 18 de desembre de 2022

Encontres Electroacústics

Sala del piano - Fundació ACA - Búger



23 de desembre de 2022 - 20.15 h

Raúl Prieto Ramírez, orgue

Basílica de Sant Francesc - Palma