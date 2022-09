El grup Bilo guanya el PopRock 2022

La final del PopRock 2022 ja té guanyador. Després de la celebració de les dues semifinals els passats 9 i 10 de setembre, aquest dissabte a vespre ha tingut lloc la final a Ses Voltes amb un concert d'entrada gratuïta i lliure. Els resultats del PopRock 2022 han estat els següents:

Primer classificat: Bilo

Segon classificat: JaneYo

Tercer classificat: Marc Mas Carbonell

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social i impulsor de la recuperació del concurs PopRock, Antoni Noguera, ha estat l'encarregat de lliurar el Premi Toni Reynés als membres de la formació.

Noguera ha manifestat que «aquesta edició del PopRock 2022 posa de manifest la bona salut que gaudeix el panorama musical a Palma, Mallorca i les Balears». El PopRock d'enguany, en la seva 25a edició, ha comptat amb la participació de 134 grups.

Bilo és una banda de pop psicodèlic formada a Mallorca per joves amb ganes d'aportar novetat a l'escena musical del moment. La compenetració i el bon rotllo dels seus integrants ofereixen un so personal que es caracteritza per la seva frescor i la qualitat. Bilo està format actualment per Driss Stadig (guitarra i veu), Marc Mas (bateria i veu), Sebastian Bass (baix), Víctor Ariza (teclats) i Tomi Solbas (guitarra, teclats i veu).

Bilo, com a guanyador del concurs, actuarà dins la programació de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2023. La valoració d'aquest contracte serà de 3.000 euros + IVA. El segon i tercer classificat també actuaran a la revetla.