'El Mirall' ret homenatge als 246 narradors que «salvaren les rondalles mallorquines perquè li les contaren a Mossèn Alcover»

La revista i associació cultural 'El Mirall', amb la col·laboració de la Institució Francesc de Borja Moll i el suport de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca, ha posat en marxa la iniciativa 'Rondalla encadenada', amb la qual vol retre homenatge als 246 narradors que salvaren les rondalles mallorquines, narracions tradicionals transmeses de manera oral de generació en generació, gràcies a haver-li-les contades al filòleg Antoni Maria Alcover, per a l’Aplec on les va recollir, publicat per l’editorial Moll.

'Rondalla encadenada' vol recuperar la pràctica de la narració oral de les rondalles, amb un primer cicle de sessions, que s’iniciava aquest dimecres, amb la intervenció de Cecilia Giménez ‘La Fada Despistada’ a la Biblioteca de Sineu. Dissabte, a les 12 del migdia, actuarà Catalina Moll Mas a la Biblioteca Cas Metge Rei, a Santa Maria del Camí. Diumenge, a les 11 del matí, l’actriu Caterina Alorda serà al Museu del Calçat i de l’Indústria d’Inca. Dilluns, a les 18 hores, Pep Toni Ferrer Torrens contarà rondalles a la Biblioteca Pública Can Sales, a Palma. I dimarts, a la mateixa hora, el filòleg i músic Jorra Santiago (Jorra i Gomorra) tancarà aquesta primera sèrie al celler de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, a Manacor.

Tot i que foren sobretot gent de la pagesia els informadors de Mossèn Alcover, al llistat complet figuren també un bon nombre de capellans, aristòcrates, mestres i missers, familiars seus i personalitats de la cultura com Maria Antònia Salvà, Miquel Costa i Llobera o Francesc de Borja Moll. Alcover va arreplegar narracions orals de Manacor, Felanitx, Palma, Sóller, Fornalutx, Sant Llorenç des Cardassar, Capdepera, Son Servera, Estellencs, Puigpunyent, Sineu, Son Carrió, Orient, Valldemossa, Bunyola, Pollença, sa Pobla, Llucmajor, Andratx, Mancor, Artà, Campanet, Alaró, Inca, Santa Maria del Camí, Sencelles, Maria de la Salut, Sant Joan, Muro, Esporles, Petra, Deià i Santa Eugènia.

Aquest pròxim desembre, Nova Editorial Moll publicarà el novè i darrer volum de l’edició crítica i definitiva de l’Aplec de rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover, a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré, que varen iniciar aquesta col·lecció el 1996. Per a l’homenatge als 246 narradors, 'El Mirall' i la Institució Francesc de Borja Moll volen comptar amb la col·laboració de l’Associació de la Premsa Forana i els membres associats.

D’altra banda, les rondalles i, en general, els ‘Imaginaris populars: mites i llegendes’ centren la quarta edició del festival de foment de la lectura Literanit, promogut per la Institució Francesc de Borja Moll, que, al llarg de dissabte es durà a terme a totes les Illes Balears i a Catalunya amb 30 propostes diferents, entre presentacions de llibres, xerrades, contacontes, lectures, concerts i d’altres activitats.