Tot a punt per a la tardor escènica al Teatre del Mar

Ha estat un estiu xafogós, però el setembre és aquí i amb ell es recupera certa normalitat. S'ha acabat el període vacacional per excel·lència, i la massificació a les platges; ha començat el curs escolar, per als més petits i també per als universitaris; els casals de barris reprenen els seus tallers i activitats; els polítics han carregat les piles per encarar els darrers mesos de l'actual legislatura a les diferents institucions de les Illes; per a moltes persones l'any comença al setembre, coincidint amb el curs escolar, el curs polític, la tornada a la feina i la rutina diària.

Acaben les onades de calor i les nits tòrrides. I arriben les programacions culturals dels teatres, com la del Teatre del Mar, que ha aprofitat els mesos d'estiu per fer certes millores a les seves instal·lacions i tenir-ho tot preparat a l'hora d'aixecar el teló el proper divendres, 23 de setembre, per rebre el seu públic. Encara amb el record de la música de Miranda Jazz Combo, la darrera actuació de la programació Primavera 22, els espectadors podran gaudir amb l'obra 'Magallanes. 0', interpretada per Rodo Gener, amb la direcció i dramatúrgia de Jeroni Obrador, de la companyia TShock.

Octubre començarà amb l'estrena de 'Petites tragèdies', a càrrec d'Iguana Teatre; agafant després el relleu 'Amor Oscuro' de la companyia Viridiana; per acabar amb 'La teua mà en la meua' de l'OM Imprebís. Novembre donarà pas a 'Yonkis del dinero', a càrrec de Pot de Plom; així com 'Càndid o l'optimisme' de la companyia Miquel Mas Fiol i Lluís Oliver. Finalment, programat per al desembre, a més de la repetició de la funció de 'Petites tragèdies', això sí ara en castellà; serà el torn de l'actuació musical a càrrec de S'Arrual Jazz Mort 30 anys DEP.

La ressenya aportada pel Teatre del Mar sobre 'Magallanes. 0' és la següent: «Confinat des de fa cinc-cents anys en el planeta, sense aigua, mar, ni vida, ni humans. No menja, no beu. Entra i comença un ritual amb pedres».

És una obra de ciència-ficció que narra l’epopeia de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano basant-se en el diari de bord, escrit per A. Pigafetta. Diverteix l’espectador, convidant-lo a travessar tots els estats d’ànim que comporta un confinament: la bogeria, la tristesa, la festa o l’alegria, el repte de mantenir-se sensat, el perquè de la pròpia existència...

'Magallanes. 0' És una revisió de valors, una història de solitud que es converteix en diàleg amb el passat, el present i el futur, quan irromp en l’obra un personatge no humà.

'Magallanes. 0' És una aposta per la diversitat cultural, biològica, geogràfica... per plantejar-nos què ens aporta la primera circumval·lació al globus cinc-cents anys després i en quin punt ens trobam per involucionar més cap a la jerarquia o evolucionar cap a l’horitzontalitat.

• Text premiat per la secretaria de cultura de Mar de Plata.

• Menció d’honor José María Vilches.

• Candidat a millor actor protagonista als premis Max 2020.

Els horaris de les funcions de 'Magallanes. 0', al Teatre del Mar, són: divendres 23 i dissabte 24 a les 20.30 hores, i diumenge 25 a les 19 hores. Són en català i la durada és de setanta minuts.