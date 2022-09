Sebastià Alzamora: «Vicent Andrés Estellés era un poeta valencià però també era nostre»

Aquest dimecres, 21 de setembre, Can Alcover ha tornat a acollir la celebració de la Festa Estellés; una celebració que es fa de manera simultània a Palma, València, Barcelona, Perpinyà i Brussel·les i que cerca commemorar la vida i obra del poeta valencià Vicent Andrés Estellés.

Aquest acte s’inspira en els Burns supper (festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns) i combina poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc més adient per a recordar el poeta de Burjassot. Des de l’any 2010, diverses poblacions tant al País Valencià com a les Balears i Catalunya celebren al llarg del mes de setembre la seva particular versió de l'homenatge a Estellés.

A Palma, l'Obra Cultural Balear va oferir un recital a càrrec de l'escriptor Sebastià Alzamora i un micro obert. A més, també es va fer una degustació de pa del Fornet de la Soca, per a recordar que Estellés reivindicava que era fill de forner.

«Vicent Andrés Estellés és un dels poetes més importants del segle XX, no només en llengua catalana, sinó en qualsevol llengua europea com a mínim. I és un poeta nostre. Ell era valencià, de Burjassot, però també era un poeta mallorquí i un poeta català. Ho va subratllar moltes vegades. Estimava molt Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i també surten moltíssim en la seva obra», ha apuntat Alzamora.