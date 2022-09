Jaume Carrió comparteix la trajectòria del curtmetratge 'Un parell de cançons després'

'Un parell de cançons després' és un dels cinc curtmetratges que varen guanyar el concurs d'idees organitzat per la Fundació Mallorca Turisme l'any passat. Des del mes d'agost ha participat en tres festivals i ha guanyat dos premis: millor muntatge al Riurau Film Festival a Dénia i el premi del públic al Festival de Menorca.

Aquests dies el curt està al Fimucinema de Tenerife, nominat a Millor Cançó Original. Una selecció que ha fet especial il·lusió al director, donada la temàtica del curtmetratge: la relació i inspiració entre un pintor de murals immensos (Joan Aguiló) i una cantautora afectada pel bloqueig creatiu (Aina Zanoguera). Sortirem de dubtes dia 26 de setembre.

Al mes d'octubre participarà en dos festivals més: el Som Cinema de Lleida i l'Evolution Mallorca International Film Festival, primera oportunitat pels mallorquins de veure la pel·lícula a la pantalla gran.

Jaume Carrió és professor a l'Escola d'Imatge i So CEF de Palma, director de cinema i guanyador d'importants reconeixements com el Premi Goya al Millor Curtmetratge d'animació amb 'Woody & Woody': «Ha arribat el moment de mostrar què és per jo Mallorca. I és que més enllà dels seus innegables encants paisatgístics, Mallorca és una illa amb cultura pròpia i plena de gent amb inquietuds creatives».

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha expressat que «per nosaltres és un plaer i un orgull que un curtmetratge que ha estat iniciat i promogut pel Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme, tengui aquest recorregut de premis. I segurament en tendrà molts més». «Seguirem intensament les carreres dels curtmetratges que estan donant una imatge meravellosa d'una Mallorca a vegades desconeguda», ha conclòs el conseller Serra.

Els altres quatre curtmetratges són 'Ciclovidas' d'Ángela Aidini, Carmelo Morales i Pedro Victory, 'El instante' de Marcos Cabotá, 'Historias encontradas' d'Andreu Fullana i 'Mi isla' de Sandra Seeling. Les pel·lícules d'Andreu Fullana i Sandra Seeling es varen estrenar el mes passat a Tarazona i Hollywood, respectivament; i continuen la seva trajectòria per festivals nacionals i internacionals. 'El instante' de Marcos Cabotá serà distribuït internacionalment per InOut Distribution.