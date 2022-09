[VÍDEO] El nou Super3 serà un espai d'oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla per als més petits de la casa

El nou Super3 és el nou projecte infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que es posarà en marxa el pròxim 10 d'octubre amb una oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla per mantenir en el món digital els valors de comunitat i servei públic.

Aquest dimecres 21 de setembre ja s'ha donat a conèixer com serà la nova imatge del Sx3 i dels dos mons específics adreçats a diferents franges d'edat.

El nou Super3 ja té nova marca i nova imatge. D'una banda, el nou logotip principal, SX3, que esdevé la porta d'entrada a dos mons, i de l'altra, els dos logotips que acompanyaran aquests dos mons, l'S3 i l'X3.

El SX3 no serà només un canal de televisió, sinó que reneix com una plataforma digital de continguts de vídeo i àudio adreçats al públic infantil.

La marca S3 portarà a un món per a la primera infància, on la imatge gràfica, basada en figures geomètriques arrodonides, i el color corall com a color predominant estan molt orientats a generar un entorn en què infants i famílies poden aprendre, compartir moments i es diverteixin amb el seu contingut.

La marca X3 va adreçada a nins i nines més grans i a preadolescents. El color verd i lila són els predominants i a través d'elements gràfics basats en la X i les formes més estilitzades generen un entorn ple d'energia, dinamisme i, sempre obert a la participació dels usuaris.