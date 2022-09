Un passeig entre lletres catalanes

Del 14 al 18 de setembre, al Patí de la Misericòrdia, a Palma. Ha tingut lloc la 33a Setmana del Llibre en Català, enguany amb el lema 'La llengua que ens uneix'. Durant aquests dies un divers i complet programa d'activitats, entre d'altres: presentacions de llibres, contacontes i col·loquis, s'han anat succeint així com centenars de persones de totes les edats per les diferents paradetes de les llibreries participants, que miraven i compraven llibres.

El dissabte migdia, coincidint amb l'actuació de la colla castellera Al·lots de Llevant, a l'estand de la llibreria Quart Creixent, hi havia l'autora de la saga 'El món màgic de Lot', Joana Maria Pastor Perelló, signant exemplars dels dos primers ja publicats, 'El món màgic de Lot: Leilani i el nigromant', fa just un any, i 'El món màgic de Lot: Els dos capitans', el passat Sant Jordi.

En aquest segon llibre, igual que en el primer, l'autora és tenaç, alegre i decidida. 'El món màgic de Lot' és la història d'una jove que és transportada a un altre món, on la màgia ho fa tot possible; on l'amistat, la valentia i l'amor envers la vida submergiran als lectors en una experiència emocionant i única. A través de les novel·les assistirem a un viatge interior d'emocions intenses i amor per la vida, que avança com un torrent desbocat quan confiem en el nostre potencial i ens obrim als anhels del cor.

Joana Pastor, nascuda a Palma, l'u de gener de 1979, és una apassionada de la lectura i la fantasia des de ben petita. De jove va llegir centenars de llibres. Enamorada de la història medieval, la màgia i els detalls. Amb la segona entrega d'El món màgic de Lot' s’ha llançat a l’univers editorial amb la il·lusió d’oferir al món el seu do. Amb una imaginació desbordant i molta energia, ja està escrivint la quarta novel·la de la saga i combina la feina d’arxivera amb la seva passió pels llibres.

Filla d'una bibliotecària, és una declarada defensora de les biblioteques municipals, però sobretot, que les persones llegeixin llibres. Joana Pastor està molt agraïda als seus pares perquè com ella diu: «m'han fet fet estimar els llibres i la lectura». Amb la seva naturalitat, simpatia i somriure insisteix en què ens il·lusionem llegint. I setmanes com aquesta conviden a passejar entre llibres en català, per a després gaudir-los a casa.