Congrés Internacional Miquel Costa i Llobera, del 15 al 17 de setembre

Dins el marc de l'any del centenari de la mort del polifacètic escriptor, sacerdot, poeta.. Miquel Costa i Llobera diverses entitats del món cultural i eclesiàstic han volgut aprofundir en la seva figura i així la Catedral de Mallorca, L'Oratori de Sant Felip Neri de Palma i la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença han dissenyat aquest Congrés Internacional per explicar el seu tarannà personal, eclesiàstic i literari, sempre des de diversos punts i amb experts d'arreu del món.

El congrés s'iniciarà aquest dijous a la Catedral de Mallorca amb la benvinguda del Bisbe Sebastià Taltavull a les 19,00 h i a continuació l'italià P. Vicenzo Criscuolo de la Universitat Antonianum realitzarà la conferència inaugural: 'Santità e dimensione spirituale di Michele Costa i Llobera'.

Divendres, a l'Oratori Sant Felip Neri i a partir de les 9.30 hi haurà tota una sèrie d'experts a nivell de les Illes i internacional, que ens donaran una visió ample, erudita de la trajectòria en totes les vessants del món cultural i religiós que va cultivar al llarg de la seva vida, l'home que va escriure el famós poema 'El Pi de Formentor', hi haurà persones de gran prestigi, com Josep Amengual Batle, Ramón Garcia Palacios, Pere Fullana, Joan Matas, Pere Salas i Vives, Margalida Cànaves, Joan Mas i Vives, Margalida Tomàs i tancarà a les 19.30 hores una conferència del professor de literatura Comparada de la Universitat de Chicago, Sascha Ebeling.

No faltarà, al llarg del dia, música amb arpa i lira del pobler Joan Pol i una exposició de la vida de Miquel Costa i Llobera, amb llibres, pintures, anècdotes, vestuari religiós.. que ha sorgit de l'Arxiu de l'Oratori de Sant Felip Neri de Palma que amb un conveni amb la UIB, s'està catalogant i organitzant perquè sigui de l'abast d'aquells que vulguin estudiar la seva figura i d'altres personatges que han marcat part de la història de Mallorca.

Finalment dissabte 17 de setembre de 9.30 a 12.30, la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença es seguirà parlant de la seva figura amb experts com Teodor Suau, Pere Fiol, La Fundació Rotger Villalonga i Gabriel Ramis, on s'exposarà la seva relació amb el seu poble i la causa de canonització del servent de Déu, entre altres dissertacions.

Aquest Congrés serà obert a tota la població interessada en conèixer millor la vida i obra d'en Miquel Costa i Llobera.