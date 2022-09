Arriba la primera edició de la Nit de l’Art de Manacor

El barri de Fartàritx s’omplirà d’art el proper primer d’octubre en la primera edició de la Nit de l’Art de Manacor. A partir de les 17 h del capvespre, manifestacions artístiques de diferents disciplines ocuparan espais públics i privats de la barriada de Fartàritx amb «la clara intenció d’apropar la creació local contemporània a la ciutadania i aglutinar diferents disciplines, i en definitiva apostar per la cultura en el sentit més ampli de la paraula», ha explicat el delegat de Cultura de l’Ajuntament de Manacor, Mateu Marcé, aquest dimarts en roda de premsa des d’un dels espais que s’obriran al públic: el Molí d’en Roca, seu de la Confraria dels Tastavins des de 1988.

«Hi ha un moviment cultural prou efervescent a Manacor que reclama una visibilització i una activitat que hem volgut recollir», ha afegit Marcé. La Nit de l’Art de Manacor impregnarà els carrers de l’art que sovint queda amagat darrere les pantalles o desestimat davant el gran nombre d’oferta artística que ofereix el món en aquest moments, «volem recuperar el contacte actiu entre l’artista local i el poble», ha assegurat l’activista i gestora cultura, Maria Magdalena Vives.

La barriada de Fartàritx, «amb carrers vius i viva associativament», en paraules de Marcé, serà l’escenari d’aquesta primera edició, amb més de 70 artistes i artesans de diverses disciplines que hi participen, a més de la col·laboració d’entitats com la Confraria dels Tastavins o l’Associació de Veïnats de Fartàritx. El carrer Comtessa – entre els dos molins - acollirà un espai dedicat al teatre. El carrer del Remei i el carrer Gelabert acolliran gran part de l’exposició artística plàstica exterior i seran l’emplaçament de diverses paradetes d’artesania. El carrer del Llum serà l’escenari d’una exposició exterior amb més d’una desena de pintors. Al carrer de la Creu és on s’hi duran a terme les activitats infantils, mentre que al carrer Colom s’hi situarà un espai per a la música independent. La plaça de la Concòrdia acollirà els concerts de música jazz, rock i electrònica, a més d’un espai per a foodtrucks i barres de cervesa artesana i altres begudes. Així mateix, la Nit de l’Art també comptarà amb una desena d’espais privats, entre cases i molins, que s’han unit a l’esdeveniment oferint uns escenaris únics per ubicar les diferents propostes artístiques. Pintura, escultura i instal·lacions artístiques, teatre i música ompliran Fartàritx.

«Manacor és un referent artístic, pel que la Nit de l’Art és un deute institucional amb el col·lectiu artístic d’aquí», ha assegurat el batle, Miquel Oliver. Així mateix, el batle ha agraït la col·laboració «necessària i imprescindible» d’artistes locals, veïnats i associacions per dur endavant una escomesa com aquesta per mostrar els artistes locals i dels municipis dels voltants. «L’interès és que sigui la primera edició d’un cicle, perquè Manacor s’ho mereix», ha afegit.

«No necessitam un gran espai per fer un esdeveniment com la Nit de l’Art perquè els carrers, les cases i els molins poden ser un l’escenari per fer-ho. La gent és col·laborativa i al final tothom hi guanya i feim poble», ha dit Oliver. Els detalls del programa complet es donaran a conèixer les properes setmanes.