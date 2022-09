Arriba Literanit 2022, dedicat als mites i les llegendes, a les Balears i Catalunya

Amb el lema ‘Imaginaris populars: mites i llegendes’, la quarta edició del festival de foment de la lectura Literanit, promogut per la Institució Francesc de Borja Moll, se centrarà en les rondalles i contes dels territoris de parla catalana i de tot el món. Al llarg del dia 24 de setembre, dissabte, es durà a terme una programació plena d’activitats que tendran lloc a totes les Illes Balears i a Catalunya. Aquesta iniciativa compta amb els suports dels consells de Mallorca i Menorca, de l’Ajuntament de Palma, de l’Institut d’Estudis Baleàrics i de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres entitats.

Seran prop d’una trentena de propostes diferents: presentacions de llibres, xerrades, contacontes, lectures, concerts i d’altres activitats, entre les quals hi haurà un tast de vins de rondalla, a càrrec de Mallorcària, i un altre de les receptes de La cuina de les rondalles, a mans de les seves autores, Caterina Valriu, Bàrbara Sagrera i Paula Valriu; les presentacions dels llibres El misteri dels dragons de Carles el Saure i Antoni Salom, Llegendes manacorines de Rafel Ferrer, Caminando entre aristas. Pobres, herejes y malditas del medievo de Jordi Maíz i La cova de les llegendes, d’Imma Romeu; les actuacions de Clara Ingold & The Silver Pickets, Mariona Forteza amb Les veus de la nit, Aina Tramullas i Aina Zuazaga amb El viatge al món de n’Aina, basat en l'imaginari de les rondalles mallorquines; les representacions teatrals Al cel mos vegem, amb Catalina Florit i Àlvar Triay, i Roda de rondaies, amb Sita Muñoz; les xerrades Cultura turística i identitats múltiples a les Illes Balears, a càrrec de Francesc Vicens i Antoni Vives, i Mallorca a l’imaginari del món del còmic, per Guillem Colom i Francesca Lladó; i dos itineraris, La Laia de Barcelona, als carrers de Ciutat Vella de la capital catalana, i Relats de Tramuntana, a Valldemossa.

Entre les novetats d’enguany es troba la incorporació al programa de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, de Manacor, amb l’exposició El passat, present i futur de l'Aplec de les Rondalles mallorquines a Manacor, i de la Fundació Mallorca Literària, amb un homenatge als escriptors Joan Fuster i Gabriel Ferrater, en el seu centenari, i Blai Bonet, del qual es compleixen 25 anys de la seva mort, A més, Santa Margalida acollirà una xerrada en torn a Joan Mascaró i el món oriental, en el 125 aniversari del seu naixement, i Bunyola oferirà tallers, música i contacontes dins el marc de les festes de Sant Mateu.

Per primera vegada, s’hi afegeixen Eivissa i Formentera. A la Biblioteca de Can Ventosa, a Eivissa, es durà a terme un acte de germanor de les rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover i les rondalles de les Pitiüses de Joan Castelló i Guasch. A Formentera es celebrarà el pròleg a la jornada el dia abans, divendres 23, amb una lectura de narracions del mateix Castelló i Guasch.

L’acte inaugural de Literanit tendrà lloc a Can Balaguer, a Palma, i estarà protagonitzat per Aina Fullana, pregonera d’aquesta quarta edició, Sebastià Alzamora, encarregat del manifest per la lectura d’enguany, i el duet Alba Casaramona i Joan Berenguer, que exploraran noves sonoritats a partir de la música popular, que sovint reposa en fonoteques i cançoners oblidats, acompanyats de les projeccions en directe de l’il·lustrador Joan Casaramona. Fullana ha publicat recentment Els dies bons, pel qual ha obtingut el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Alfons el Magnànim de Narrativa, mentre que Alzamora ha estat guardonat amb el Premi L’Illa dels Llibres per la seva novela Ràbia.

Aquesta nova edició del Literanit es durà a terme quan és pròxim a publicar-se el novè i darrer volum de l’edició crítica i definitiva de l’Aplec de rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover, a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré, per Nova Editorial Moll, que va iniciar aquesta col·lecció el 1996.

Les reserves per a les diferents activitats del Literanit es podran fer a través del web literanit.cat, on es podrà consultar aviat tota la programació.