Fins a 12 companyies es presentaran a la XVII Mostra de Teatre Aficionat de Palma

Un total de 12 companyies de les Balears es presentaran a Burball 2022, la XVII Mostra de Teatre Aficionat de Palma, que comença aquest divendres i se celebrarà fins al pròxim 12 d'octubre, en el Teatre Municipal Catalina Valls.

El regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha presentat aquest divendres aquesta fira de teatre amateur, en la qual es representaran obres que recorren temàtiques que van des de la comèdia al drama, passant per propostes més contemporànies.

En concret, la Mostra s'obrirà amb el muntatge 'Àguiles i Tords', del grup teatral Associació Cultural Mas Papers, i es tancarà amb l'obra 'Vides per Correspondència', de la companyia Lacom.unitaT.

Per la seva banda, el coordinador general de Cultura de l'Ajuntament, Miquel Àngel Contreras, ha destacat el «gran esforç i voluntat» d'aquestes companyies.

«Un any més donam suport a Burball, un esdeveniment molt important per Palma perquè connecta amb la cultura base i la democratització de les arts escèniques com un fenomen cultural obert a tots», ha explicat Contreras.

La venda d'entrades i el programa estaran disponibles en el portal web de Palma Cultura.