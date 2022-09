Presenten 'Vora els marges', els contes d'un capità de vaixell mallorquí

Històries a voltes quotidianes i a voltes surrealistes; personatges, episodis, escenaris i situacions extretes dels seus trenta anys com a navegant, dels quals dotze com a capità de la marina mercant; vampirs; relats ambientats a la seva Mallorca de naixement o a la seva Catalunya de residència; crítiques a la societat i a la política; un breu acostament al menorquí d’origen i escriptor algerià Albert Camus; històries de por, d’amor i de sexe; somnis i malsons... En definitiva, una mica de tot a les 82 narracions que integren Vora els marges, el nou llibre de Joan Cabot, publicat a l’editorial Témenos.

La presentació de Vora els marges tendrà lloc el divendres 16 de setembre, a les 18.30 hores, a la Casa del Libro, avinguda Alexandre Rosselló, 34, Palma. Acompanyarà l’autor el periodista i llicenciat en Història Francesc M. Rotger.

Joan Cabot Trujillo (Palma, 1949) és capità de vaixell. Va estudiar Nàutica a Palma i a Barcelona. Actualment viu a Premià de Mar. Va passar trenta anys navegant arreu del món, dotze dels quals com a capità de la marina mercant. Amb Témenos Edicions ja ha publicat Aquella nit, enmig de l’oceà (novel·la); Lluna negra (recull de contes); Quit Feeling Sorry (Deixa de llepar-te les ferides), un exercici literari; El capità Davies (novel·la); Temps de desconcert (bàsicament un dietari) i A cop de dietari.



«Per què el títol Vora els marges? Doncs, tal vegada, perquè el nexe d'unió que he trobat entre aquests contes i relats és, probablement, el de sempre: caminar com un funàmbul sobre una corda fluixa. Pot haver-hi un accident greu, podem caure a sobre d'una xarxa o, simplement, potser no passa res. Això vol dir posar-se a la vora d'un abisme en algunes històries; en d'altres, potser travessarem una línia vermella o, qui sap, només serà un tabú. La temàtica que surt en aquest llibre és molt diversa, tant, de fet, com ho és la vida al nostre entorn», explica l'autor.