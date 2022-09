El 4t Festival MallorcÒpera arriba a la recta final amb 'Sarsuela amb el cor' a Palma

Arribada la recta final del 4t Festival MallorcÒpera, el Museu de Mallorca s’omplirà de grans cançons de sarsuela el proper dissabte, 10 de setembre, amb el concert ‘Sarsuela amb el cor’.

El tenor Joan Laínez, qui ara és a Itàlia amb Cavalleria Rusticana, ens delectarà amb el aquest concert acompanyat per la soprano Nadia Akaârir i Maria Victòria Cortès al piano.

El repertori d’aquest concert és ben especial: Comença amb dues cançons molt especials a partir de lletres de Miquel Costa i Llobera, de qui enguany es commemora el cententari de la seva mort: ‘Flors de maig i ‘Lo que diu una cançó’. Tot seguit podrem escoltar les sarsueles més conegudes com ‘Marinela, Marinela’, ‘La canción del olvido’, ‘No puede ser’ de ‘La Tabernera del puerto’, ‘En un país de fábula’, l’intermedi de ‘La boda de Luis Alonso’... A més, el repertori inclou altres peces que no se solen interpretar sovint com una romança de Jesús Guridi i ‘Paxarín tú que vuelas de ‘La pícara molinera’. També podrem gaudir d’un parell de duets de ‘Luisa Fernanda’ i un de ‘La Tabernera del puerto’.

Les entrades es poden adquirir aquí.