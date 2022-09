Yaiza Rubio, una de les principals expertes en ciberseguretat del món, protagonista d'un llibre infantil sobre els riscos d'Internet

Yaiza Rubio, una de les principals expertes en ciberseguretat del món, s'ha convertit en la protagonista d'un llibre infantil on s'ensenyen els riscos d'internet i com prevenir-los.

El febrer d'aquest any, l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) publica 'L'ús de la tecnologia pels menors', un estudi que radiografia la relació dels menors de l'Estat espanyol amb les tecnologies digitals. El principal resultat de l'estudi no pot ser més aclaridor: el 98% dels menors amb edats compreses entre els 10 i els 15 anys utilitza internet de manera habitual, ja sigui a través d'ordinador, telèfons o tauletes.



Les eines digitals han esdevingut un ingredient essencial en la vida dels joves, un entorn que els proporciona noves possibilitats d'aprenentatge, oci i interacció. Però que no està exempt de riscos, com demostra un altre informe, aquesta vegada d'Unicef, segons el qual un de cada 10 adolescents ha rebut una proposició sexual d'un adult per internet, i un de cada tres fa un ús «problemàtic» de la Xarxa.



«Com en tantes altres coses, aquí també val més prevenir que guarir», ens diu Yaiza Rubio, la jove hacker que ha esdevingut una de les principals expertes en ciberseguretat del món. Distingida com a Cibercooperant d'honor per INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat) i amb la Creu del Mèrit de la Guàrdia Civil, Rubio és una de les especialistes d'ElevenPaths, la unitat de ciberseguretat de Telefónica. «No es tracta de demonitzar les noves tecnologies, ja que estan plenes d'oportunitats, sinó que els nins disposin d'una educació digital que els permeti moure's al món digital de manera segura. Es tracta que siguin conscients que en aquest món meravellós també hi ha amenaces. Que ho gaudeixin, però amb prudència», explica.

Amb aquest propòsit acaba de col·laborar en la realització del llibre Les aventures de l'Equip Ciber (Shackleton Books), on es converteix en la professora de ciberseguretat del Tramuntana, un col·legi sorgit de la imaginació dels autors. A cada capítol, Yaiza i els seus alumnes s'enfronten a alguns dels riscos presents a les xarxes, que la professora els ensenya a saber detectar i prevenir. Els perills dels virus, el ciberassetjament o les identitats falses, esdevenen així petites històries de ficció que els nins llegeixen com si es tractessin de les aventures d'un grup d'amics.

«No volíem fer un manual a l'ús», explica Rubio, «per això vam decidir imaginar situacions reals, de la vida quotidiana, amb què els lectors puguin identificar-se i entendre». Així, al capítol 4 la petita Sara descobrirà la importància d'utilitzar contrasenyes robustes, després que hagin suplantat la seva identitat a les xarxes fent-li perdre el premi literari que s'organitza a l'escola, i Coral patirà les conseqüències del ciberassetjament després que enregistrin un vídeo amb una caiguda durant la classe de gimnàstica. Per sort per a tots ells, hi estarà la professora Yaiza Rubio per a ensenyar-los a afrontar situacions com aquestes.

Sobre Yaiza Rubio

Yaiza Rubio (León, 1987) és llicenciada en Ciències de la Informació i Analista d'Intel·ligència en ciberseguretat. El 2017 es va convertir en la primera hacker de l'Estat espanyol a participar en les conferències intrenacionals DefCON i BlackHat.

Analista d'intel·ligència a ElevenPaths (la divisió de ciberseguretat del grup Telefónica) des del 2013, recentment ha estat nomenada Chief Metaverse Officer per al grup de telecomunicacions. El 2017 va ser nomenada Cibercooperant d'honor per l'INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat), distinció atorgada a figures públiques la tasca de les quals contribueix a fomentar el respecte i l'ús responsable de les tecnologies. El 2019 va rebre la Creu del Mèrit de la Guàrdia Civil amb Distintiu Blanc.