L'Arxiu de Formentera adquireix documents sobre els suposats drets d'una família sobre l'illa

L'Arxiu del Consell de Formentera ha adquirit documents dels anys 1743 i 1804 relacionats amb els suposats drets de la família Martí sobre l'Illa.

Segons han explicat des de la institució insular, la incorporació dels documents «demostra que el nostre Arxiu és actiu, tant en la conservació com en la intenció de fer créixer el fons documental ja existent», ha afirmat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch.

Segons ha detallat el Consell, els drets de la família Martí sobre Formentera es basen en la donació que el 1453 va realitzar el rei d'Aragó a l'eivissenc Joan Martí, atorgant-li la quarta part indivisa de l'Illa, aleshores despoblada.

El monarca va establir condicions, com ara construir una fortalesa i la prohibició de comerciar amb la sal de les salines de Formentera. Martí havia estat procurador reial a Eivissa, mentre que la Universitat d'Eivissa i Formentera va protestar per la donació, revocada pel rei un any després.

Segles després, un altre home de llinatge Martí va voler acreditar que era descendent del primer amb la intenció de reclamar els drets del seu avantpassat sobre l'Illa.

Així, els documents fan esment a la construcció d'una torre a S'Espalmador i recullen interrogatoris a veïns d'Eivissa per a demostrar, entre altres qüestions, que la torre va ser construïda.