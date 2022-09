El color groc i el raïm, protagonistes de l'Algaid'Art 2022

L'Algaid'Art, la festa de les arts plàstiques i la cultura del municipi tendrà lloc el vinent dissabte, 10 de setembre (de 18.00 a 22.00 h), i diumenge, 11 de setembre (de 10.00 a 13.00 h), i comptarà amb 15 espais expositius ubicats en diferents espais públics i particulars del nucli urbà del municipi.

Com cada any, hi ha un fil conductor a tota la mostra. Si en edicions anteriors varen ser formigues, ventalls o el color verd 'esperança' de la primera edició post-Covid de l'any passat, enguany els artistes han triat el color groc i el raïm com a protagonistes.

En aquest sentit, la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Algaida, Margalida Garcias, explica que «en l'edició d'enguany l'enllaç serà aquest color groc que significa llum, alegria i transmet energia positiva. És un estímul per a la creativitat, crida l'atenció i ampliar l'espai de manera visual». Així mateix, per identificar els espais, els artistes han creat un raïm «també com a símbol de vida i tardor».

Dels 15 espais, cal destacar la participació de la gent gran d'Algaida que torna a participar amb 'Teixim el nostre poble'. Així mateix, el Centre de Dia presenta la mostra 'Mirades Calidoscòpiques'. També compten amb la participació de l’Escoleta Municipal Flor de Murta amb el seu 'Mural Composició de petits grans mons', dels artistes Pato Conde i Tià Urrea.

En aquest sentit, Garcias explica que «dins del marc del projecte de conscienciació en l’entorn digital i les noves tecnologies és una peça per als nins i nines d’Algaida plena de música i color per despertar la seva imaginació». Un dels projectes que du a terme l'Ajuntament d'Algaida dins la comissió d'estratègies per a la salut: bon ús de pantalles.

Tant dissabte com diumenge hi haurà diferents actuacions musicals entre les quals cal destacar l’estrena del duet dels dos joves algaidins: Miquel Àngel Julià i Àngela Urrea.

Amb tot, l’Algaid'Art repeteix i, com l’any passat, es durà a terme dos dies. La regidora de Cultura explica que «aquest format és per aconseguir que les famílies participin i també que la gent pugui visitar totes les exposicions amb tranquil·litat».