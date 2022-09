La cinquena edició del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània, la més participativa des de la seva creació

Un total de 90 persones han presentat el seu projecte fotogràfic per a participar en el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2022. En aquesta edició també hi ha representació internacional, ja que un 13,3% d’ells procedeixen d’altres països, com són Argentina, Bèlgica, França, Hondures, Itàlia, Mèxic, Perú, Portugal, Regne Unit i els Estats Units. Tot això ha provocat que aquesta edició hagi estat la més participativa des de la primera convocatòria l’any 2018.

El Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2022, instituït pel Consell de Mallorca, està dotat amb 8.000 euros per al projecte guanyador, del qual també se’n farà una exposició i se n’editarà un llibre. El guanyador del guardó es donarà a conèixer en una gala específica que tendrà lloc durant els actes de celebració de la Diada de Mallorca del 31 de desembre.

La finalitat d’aquesta convocatòria és donar un reconeixement a l’obra dels autors de fotografia contemporània que es presentin a aquest premi mitjançant una aportació econòmica. Aquest reconeixement suposa un estímul a la creació artística en matèria de fotografia contemporània, fomentant la creació en aquesta disciplina artística.

La cinquena edició d’aquest Premi Mallorca dedicat a la fotografia contemporània compta amb un jurat format per quatre persones de prestigi dins l’àmbit de la fotografia i les arts visuals contemporànies. Elles són Laura Terré, historiadora i investigadora de la fotografia, Amanda Vich, comissària i gestora cultura, Mercedes Estarellas, comissària i galerista, i Andreu Martorell, de l’Associació de Fotògrafs de les Illes Balears.

Els membres del jurat, de manera individual, valoraran i puntuaran tots els projectes presentats. Una vegada puntuats, es farà una preselecció dels projectes que hagin arribat o superat la puntuació de 70 punts. A continuació, els quatre membres del jurat tornaran a valorar i puntuar, aquesta vegada de forma conjunta, els projectes preseleccionats. D’aquesta darrera votació en sortirà el projecte guanyador.

La solidesa i el caràcter innovador del projecte i la qualitat tècnica i conceptual, així com l’estètica i la proposta formal són els principals criteris de valoració que el jurat tendrà en compte sobre els projectes presentats. També valorarà la inserció i projecció del projecte en el discurs de la fotografia contemporània. Finalment, el currículum i la trajectòria de l’autor també tendran pes en el recompte de punts.