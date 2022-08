El grup binissalemer Majava, semifinalista del Sona9

El concurs Sona9 ja ha desvelat els vuit semifinalistes de l'edició d'enguany. El barceloní Bigwé, el duet vallenc Figa Flawas, la formació barcelonina Jovedry, la polinyanera Aina Koda, el duet tarragoní Lenand, el grup binissalemer Majava, el cantautor barceloní Eloi Sayrach i el conjunt badaloní Subliminal –en qualitat de guanyador del Premi Verkami per votació popular– accedeixen a la següent fase del concurs de bandes emergents.

Per a poder continuar en el concurs, els vuit seleccionats hauran de fer una actuació de petit format als estudis d’iCat, que s'emetrà al programa radiofònic del Sona9, els dissabtes a les 9 h. El 10 de setembre començarà aquesta ronda d'actuacions en petit format amb Subliminal i Jovedry; el 17 de setembre serà el torn de Bigwé i Lenand; el 24 de setembre hi passaran Eloi Sayrach i Figa Flawas i, finalment, tancaran el cicle Aina Koda i Majava.

A principi d’octubre s’anunciaran els cinc finalistes escollits pel jurat, que hauran de superar un parell de proves per a accedir al concert final. Els artistes hauran d’enregistrar una peça original als estudis MusicLan d’Avinyonet de Puigventós, amb l’assessorament de la productora Joana Serrat i l’enginyer de so Jordi Solé. A més, faran una estada a la Casa de la Música de l’Hospitalet per a preparar el directe amb un director d’escena. En aquesta fase, els artistes classificats hauran de musicar un poema i versionar i/o adaptar al català una cançó d’un altre artista.

Un cop acabada la darrera fase, el jurat decidirà les tres propostes que accediran a la final que se celebrarà el 10 de novembre a la sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat, on actuaran els grups finalistes i també el guanyador del Sona9 2021, Dan Peralbo i El Comboi. Tota la recta final del concurs serà comentada per cinc TikTokers ambaixadors del Sona9, que formaran part d’un programa especial que emetrà el canal 33.

El Sona9 està organitzat per Grup Enderrock, iCat - Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya i els departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya. A més, també té el patrocini d’Estrella Damm i el suport del Govern de les Illes Balears, la Generalitat Valenciana – Institut Valencià de Cultura, la Fundació SGAE, l’AIE i les Cases de la Música. I té la col·laboració del Mercat de Música Viva de Vic, el festival Acústica de Figueres, les Festes de la Mercè de Barcelona, l’Associació de Músics de Tarragona, Verkami, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, la Fira Trovam de Castelló - Valencian Music Association, l’Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Mallorca, Àpunt Ràdio, IB3 Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies.