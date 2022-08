Publiquen el primer 'Diccionari dels símbols' en català

Fragmenta Editorial posa a la venda el proper 7 de setembre el Diccionari dels símbols, a cura de Mircea Eliade i Ioan Petru Couliano, el primer diccionari dels símbols publicat en català i una obra de referència d’abast mundial. És un projecte molt ambiciós (894 pàgines) al servei de la comprensió dels símbols, fonamentals per a qualsevol aproximació a la literatura i a tantíssimes manifestacions culturals. El llibre serà presentat el dilluns 12 de setembre a la Setmana del Llibre en Català, a Barcelona.

Les entrades d’aquest Diccionari dels símbols són el resultat d’una selecció del vast repertori en setze volums de The encyclopedia of religion, dirigida per Mircea Eliade en col·laboració amb Ioan Petru Couliano i editada per destacats experts internacionals.

El Diccionari dels símbols manté les il·lustracions originals i un pròleg de Jacques Vidal, un dels millors experts en simbologia, sobre què són els símbols i com funcionen en tots els llenguatges i cultures. Durant segles, els símbols s’han viscut com a portadors d’un sentit capaç de trencar els horitzons dels límits humans per projectar-se més enllà. Així, resulta que fins i tot els objectes més habituals —una clau, un teixit, un mirall, un joiell— o els gestos més banals —menjar, dormir, oferir un regal, jugar— no són aspectes evidents de la nostra vida: en la història de la humanitat, de fet, s’han carregat d’una densitat que potser hem oblidat, però que testimonia fins a quin punt la recerca de sentit es troba impresa en les profunditats del desig humà. D’altra banda, l’aval de Mircea Eliade, el més gran historiador de les religions del segle xx, és garantia de rigor i ambició. Fragmenta té previst de publicar-ne una edició en castellà en les propers mesos.

Mircea Eliade (Bucarest, 1907 - Chicago, 1986) és considerat un dels grans historiadors de les religions del segle xx. Entre les seves obres, destaquen El sagrat i el profà (Fragmenta, 2012) i El mite de l'etern retorn (Fragmenta, 2014). Ioan Petru Couliano (Iaxi, 1950 - Chicago, 1991) fou un historiador de les religions, escriptor i filòsof, catedràtic a la Universitat de Chicago i un dels grans col·laboradors de Mircea Eliade.

Presentació a Barcelona

L’obra original ha estat traduïda per Roser Homar, doctora en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona (UB), on és professora. Homar i l’escriptor Borja Bagunyà, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada per la UB, seran els encarregats de presentar el Diccionari dels símbols, el dilluns 12 de setembre, a les 16.45 h, a l’escenari 1 de les instal·lacions de la Setmana del Llibre en Català (Moll de la Fusta, Barcelona).